Об этом рассказала руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева. По ее словам, опознать человека очно почти невозможно.

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Иногда нельзя взять ДНК

По словам Толкачевой, иногда даже нет возможности взять материал на ДНК-анализ.

Сейчас павших мы получаем в таком состоянии, что очень трудно узнать человека – даже уже нет татуировок, стадия расписания ужасна. Я и мои девушки работаем с 2014 года, то лично многих знаем, поэтому можем узнать знакомых по татуировкам, например. Но это только первоначальный обзор и регистрация. Затем следует непосредственно опознание при судебно-медицинской экспертизе либо по процедуре ДНК, либо по признакам какими-то особыми,

– сказала она.

Патронатная служба "Азова" работает с телами уже после того, как павших доставляют в морги. В частности, помогают идентифицировать погибших.

Больше всего поражает, как россияне относятся к телам

Как отметила глава патронатной службы батальона добровольцев, еще больше ее поразило отношение россиян к телам собственных погибших. Она наблюдала его при обмене.

"С нашими я просто не представляю, что они там могут себе позволять, когда мы этого не видим", – сказала она.

Но украинская сторона сразу перемещает тела погибших россиян в надлежащие условия хранения при температуре минус 22 или минус 32 градуса в специальных боксах-вагонах. После такого хранения погибших, в принципе, можно узнать глазно. Генштаб постоянно занимается поиском погибших и формируют обменный фонд для возвращения тел наших военных.

Украине важно вернуть каждого

Наше государство продолжает переговоры с врагом, чтобы проводить обмен пленных и погибших. Поэтому 6 сентября стало известно, что Украине удалось вернуть тела еще 25 Героев, отдавших свою жизнь за Родину.

Это удалось сделать в сотрудничестве с Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести Олегом Котенко. Также в этой операции участвовали силовые структуры нашего государства. Как отмечают в Минреинтеграции, возврат тел производится согласно нормам Женевской конвенции.

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