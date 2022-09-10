Про це 24 каналу повідомив політолог Тарас Семенюк. Він наголосив, що головне питання, яке зараз постає перед Україною – це те, що ця зернова угода визначена лише на певний термін і треба думати над тим, що буде далі.

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Чому зерно йде до портів Європи

Семенюк зазначив, що не є секретом те, що українське зерно йде до європейських країн. Але вони є ніби як логістичними коридорами, особливо в той момент, коли не працювали порти. Це був єдиний шлях, щоб українське зерно йшло на експорт саме до Євросоюзу.

Але, пояснив політолог, вони йдуть туди не тому, що Європа – кінцевий пункт. Три ключових вузли – "Гданськ" і "Гдиня" і "Роттердам" – приймали українське зерно, після чого його везли до країн Африки.

Треба дивитися на кінцеву точку призначення цього зерна. І зерно не могло йти в інше місце, оскільки за контрактами воно вже було оплачене минулого року. І Україна просто виконувала умови контракту,

– наголосив він.

Політолог зауважив, що путін маніпулює і вириває все з контексту. Він це робить для того, щоб нагодувати власним блефом свою російську аудиторію.

"Ердоган веде свою подвійну гру"

Семенюк заявив, що президент Туреччини повторив відповідну тезу за главою кремля, маючи свої певні інтереси.

Ердоган веде свою подвійну гру. Це вже не вперше, коли він підігрує, так би мовити, кремлю. В цьому він бачить свої певні інтереси,

– сказав політолог.

Водночас, зауважив він, Туреччина продає нам Bayraktar, а Ердоган заявляє, що росії ці безпілотники продавати не будуть. Тому не варто звертати уваги на цю його заяву. Вона аж ніяк не впливає на ситуацію загалом.

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На що Україні варто звернути увагу

Семенюк наголосив, що головне питання зараз у тому, що ця зернова угода не є довготривалою. Вона визначена на певний термін.

Це означає, що потрібно зовсім скоро потрібно буде укладати нову угоду на новий період. Чи вдасться це зробити – це вже питання інше,

– заявив він.

Семенюк наголосив, що треба дивитися стратегічно, на те, як це буде далі працювати. Тому що зараз Україна вивозить свої запаси ще з минулого року. Але у нас же є новий урожай, який теж треба буде експортувати.

Він додав, що всі прекрасно розуміють, що росія використовує фактор зерна як елемент страшилки для Заходу. І кремль знайде причину, щоб заблокувати його постачання. Тобто він створить проблему, якою можна було би лякати Європу, щоб вона тиснула на Україну щодо завершення війни.

Що відомо про відновлення експорту українського зерна

На початку серпня Україна відновила експорт зерна. У рамках "зернових угод" про безпечне транспортування української агропродукції 7 серпня з портів Одещини вийшли 4 судна із зерном. Вони перевозять майже 170 тисяч тонн зерна та прямують до Італії, Китаю та Туреччини.

8 серпня продовжилася місія з вивозу українського зерна до портів Туреччини та Італії. Ще 2 судна вийшли з портів України.

Нещодавно росія заявила, що думає відмовитися від продовження зернової угоди. Мовляв, вона також хотіла вивозити своє продовольство, але не змогла цього зробити.

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