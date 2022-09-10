Об этом 24 каналу сообщил политолог Тарас Семенюк. Он подчеркнул, что главный вопрос, который сейчас стоит перед Украиной – это то, что это зерновое соглашение определено только на определенный срок и нужно думать над тем, что будет дальше.

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Почему зерно идет в порты Европы

Семенюк отметил, что не секрет, что украинское зерно идет в европейские страны. Но они являются как логистическими коридорами, особенно в тот момент, когда не работали порты. Это был единственный путь, чтобы украинское зерно шло на экспорт именно в Евросоюз.

Но, объяснил политолог, они идут туда не потому, что Европа является конечным пунктом. Три ключевых узла – "Гданьск" и "Гдыня" и "Роттердам" – принимали украинское зерно, после чего его везли в страны Африки.

Надо смотреть на конечную точку назначения этого зерна. И зерно не могло уходить в другое место, поскольку по контрактам оно уже было оплачено в прошлом году. И Украина просто выполняла условия контракта,

– подчеркнул он.

Политолог заметил, что путин манипулирует и вырывает все из контекста. Он это делает для того, чтобы накормить своим блефом свою российскую аудиторию.

"Эрдоган ведет свою двойную игру"

Семенюк заявил, что президент Турции повторил соответствующий тезис относительно главе кремля, имея свои интересы.

Эрдоган ведет свою двойную игру. Это уже не в первый раз, когда он подыгрывает, так сказать, кремлю. В этом он видит свои определенные интересы,

– сказал политолог.

В то же время, отметил он, Турция продает нам Bayraktar, а Эрдоган заявляет, что россии эти беспилотники продавать не будут. Поэтому не стоит обращать внимания на его заявление. Она никак не влияет на ситуацию в целом.

Семенюк о зерновом соглашении и новом заявлении Эрдогана: смотрите видео

На что Украине стоит обратить внимание

Семенюк подчеркнул, что главный вопрос сейчас в том, что это зерновое соглашение не является долговременным. Она определена на определенный срок.

Это означает, что нужно совсем скоро нужно будет заключать новое соглашение на новый период. Удастся ли это сделать – это уже вопрос другой,

– заявил он.

Семенюк подчеркнул, что нужно смотреть стратегически, на то, как это будет дальше работать. Потому что сейчас Украина вывозит свои запасы с прошлого года. Но у нас есть новый урожай, который тоже надо будет экспортировать.

Он добавил, что все прекрасно понимают, что Россия использует фактор зерна как элемент страшилки для Запада. И кремль найдет причину, чтобы заблокировать его снабжение. То есть он создаст проблему, которой можно было бы пугать Европу, чтобы она давила на Украину по завершению войны.

Что известно о возобновлении экспорта украинского зерна

В начале августа Украина возобновила экспорт зерна. В рамках "зерновых соглашений" о безопасной транспортировке украинской агропродукции 7 августа из портов Одесщины вышли 4 судна с зерном. Они перевозят почти 170 тысяч тонн зерна и направляются в Италию, Китай и Турцию.

8 августа продолжилась миссия по вывозу украинского зерна в порты Турции и Италии. Еще 2 судна вышли из портов Украины.

Недавно Россия заявила, что думает отказаться от продления зернового соглашения . Мол, она тоже хотела вывозить свою продовольствие, но не смогла этого сделать.

Обратите внимание – сколько миллионов тонн зерна уже экспортировала Украина: смотрите видео