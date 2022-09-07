Постпред россии в ООН василий небензя заявил, что страна-агрессор не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зернового соглашения. Так что может отказаться от его продолжения. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Небензя заявил, что в рамках зернового соглашения по экспорту российского продовольствия и удобрений ничего не было реализовано.

Нам удалось добиться соглашения, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт,

– сказал российский постпред в ООН.

Соглашение действует до ноября

Представитель россии в ООН напомнил, что действие соглашения истекает в ноябре, но его хотели продолжить. А теперь, мол, он не уверен, что это произойдет.

Я не участвую в переговорах по Соглашению и его продлению, но, учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал,

– сказал небензя.

В августе Украина экспортировала около 5 миллионов тонн зерна

Ранее заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал 24 каналу, что всего в августе через порты, железную дорогу и автотранспортом Украине удалось экспортировать около 5 миллионов тонн агропродукции.

Этот результат далек от довоенного, однако украинская сторона не ожидала таких объемов в первый месяц зерновой сделки и надеется, что это только начало. До полномасштабной войны из украинских портов выходило 7 – 8, до 10 миллионов тонн ежемесячно.

В сентябре 2022 года МИУ планирует выйти на показатель не менее 3 миллионов тонн экспортируемой агропродукции через разблокированные морские порты и всего 8 миллионов тонн всеми видами транспорта.

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