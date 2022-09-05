На сегодня все больше судовладельцев соглашаются участвовать в вывозе украинского зерна, способствуя решению глобального продовольственного кризиса. Об этом 24 каналу рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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Важность моря

Заместитель Кубракова отметил, что "зерновая" инициатива открыла три украинских порта – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

"За первый месяц эта инициатива показала, насколько критична она для нашей экономики и для глобальной продовольственной безопасности. Только в августе через порт "Одесса" экспортировали почти 1,7 миллиона тонн продовольствия. Это половина того, что мы хотим. Так еще и август был первым месяцем – набирали обороты", – заметил Найем.

По его словам, за аналогичный период из-за открытых для экспорта дунайских портов Украина реализовала около 1,6 миллиона тонн агропродукции. При этом до войны через речные порты Дуная реализовывали всего несколько сот тысяч тонн.

Железной дорогой экспортировали около 1 миллиона тонн, а автотранспортом – почти 600 тысяч тонн. Всего в августе через порты, железную дорогу и автотранспортом нам удалось экспортировать около 5 миллионов тонн агропродукции, и мы не ожидали, что будет такой результат. Надеюсь, это только начало, так как до войны было 7 – 8, до 10 миллионов тонн ежемесячно, – объяснил чиновник.

В то же время он добавил, что в вереске МИУ планирует выйти на показатель не менее 3 миллионов тонн экспортируемой агропродукции через разблокированные морские порты и 8 миллионов тонн - всего всеми видами транспорта.

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Кто готов перевозить украинское зерно

Найем подчеркнул, что все больше судовладельцев хотят приобщиться к экспорту украинской агропродукции.

"Мы видим, что есть заинтересованность со стороны судовладельцев в рамках "зерновой" инициативы. Надеюсь, что то количество судов, которое приехало в августе – оно будет только увеличиваться. На сегодняшний день зашли под загрузку 67 судов – это те суда, которые не были у нас во время блокады", – рассказал замминистра.

По его словам, речь идет о судовладельцах, которые поверили в ситуацию, загрузились и уже выехали из украинских портов.

Международные рынки реагируют на это очень положительно, и стоимость продовольствия снижается... Это улучшает гуманитарную ситуацию среди социально незащищенного населения в странах Азии и Африки. Поэтому я думаю, что мы такие темпы будем удерживать,

– добавил Найем.

Он указал, что на прошлой неделе в Украину прибыло первое судно, приехавшее под флагом Всемирной продовольственной программы ООН.

"На ее борту было около 60 тысяч тонн продовольствия, и груз поехал в Эфиопию и Йемен. Поэтому я надеюсь, что их грузов будет еще больше", – резюмировал чиновник.

Экспорт украинского зерна: что известно

22 июля Турция, генсек ООН Антониу Гуттереш и Украина подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Речь шла о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

В рамках "зерновых соглашений" о безопасной транспортировке украинской агропродукции 7 августа из портов Одесщины вышли 4 судна с зерном . Они перевозили почти 170 тысяч тонн зерна и направлялись в Италию, Китай и Турцию.

8 августа продолжилась миссия по вывозу украинского зерна в порты Турции и Италии. Еще 2 судна вышли из портов Украины .

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