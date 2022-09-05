На сьогодні все більше судновласників погоджуються брати участь у вивезенні українського зерна, сприяючи вирішенню глобальної продовольчої кризи. Про це 24 каналу розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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Важливість моря

Заступник Кубракова нагадав, що "зернова" ініціатива відкрила три українські порти – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

"За перший місяць ця ініціатива показала, наскільки критичною вона є для нашої економіки та для глобальної продовольчої безпеки. Тільки в серпні через порт "Одеса" експортували майже 1,7 мільйона тонн продовольства. Це половина того, що ми хочемо. Так ще і серпень був першим місяцем – набирали обороти", – зауважив Найєм.

За його словами, за аналогічний період через відкриті для експорту дунайські порти Україна реалізувала приблизно 1,6 мільйона тонн агропродукції. При цьому, до війни через річкові порти Дунаю реалізовували всього декількасот тисяч тонн.

Залізницею експортували приблизно 1 мільйон тонн, а автотранспортом – майже 600 тисяч тонн. Загалом у серпні через порти, залізницю й автотранспортом нам вдалося експортували десь 5 мільйонів тонн агропродукції й ми не очікували, що буде такий результат. Сподіваюсь, це тільки початок, позаяк до війни було 7 – 8, до 10 мільйонів тонн щомісячно,

– пояснив чиновник.

Водночас він додав, що у вересі МІУ планує вийти на показник у щонайменше 3 мільйони тонн експортованої агропродукції через розблоковані морські порти і 8 мільйонів тонн – загалом всіма видами транспорту.

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Хто готовий перевозити українське зерно

Найєм підкреслив, що все більше судновласників мають бажання долучитися до експорту української агропродукції.

"Ми бачимо, що є зацікавленість з боку судновласників в рамках "зернової" ініціативи. Сподіваюсь, що та кількість суден, яка приїхала в серпні – вона тільки збільшуватиметься. На сьогодні зайшли під завантаження 67 суден – це ті судна, які не були у нас під час блокади", – розповів заступник міністра.

З його слів, мова йде про судновласників, які повірили у ситуацію, завантажились й вже виїхали з українських портів.

Міжнародні ринки на це реагують дуже позитивно, і вартість продовольства знижується... Це покращує гуманітарну ситуацію серед соціально незахищеного населення в країнах Азії та Африки. Тому я думаю, що ми такі темпи будемо утримувати,

– додав Найєм.

Він вказав, що минулого тижня до України прибуло перше судно, яке приїхало під прапором Всесвітньої продовольчої програми ООН.

"На її борту було приблизно 60 тисяч тонн продовольства, і вантаж поїхав до Ефіопії та Ємену. Тому я сподіваюсь, що їхніх вантажів буде ще більше", – резюмував чиновник.

Експорт українського зерна: що відомо

22 липня Туреччина, генсек ООН Антоніу Гуттереш та Україна підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів. Мовилось про порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

У рамках "зернових угод" про безпечне транспортування української агропродукції 7 серпня з портів Одещини вийшли 4 судна із зерном. Вони перевозили майже 170 тисяч тонн зерна та прямували до Італії, Китаю та Туреччини.

8 серпня продовжилася місія з вивозу українського зерна до портів Туреччини та Італії. Ще 2 судна вийшли з портів України.

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