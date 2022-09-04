Українське зерно прямує у 8 країн світу. Нещодавно його вже почали розвантажувати в країнах Африки.

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З яких портів вирушив караван

З порту "Одеса" вийшли 2 кораблі;

"Чорноморськ" – 5;

"Південний" – 6.

13 кораблів – це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи",

– наголосили в Міністерстві інфраструктури.

Загалом після розблокування українського зерна з портів вирушили вже 86 суден у 19 країн світу. На борту вони перевезли 2 мільйон тонн агропродукції.

Додамо, що Україна має вийти на 100 – 150 суден в місяць із загальною пропускною здатністю у 5 мільйонів тонн на місяць з 3 портів Одеси.

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Окупанти зруйнували елеватор з зерном в Очакові

Російські загарбники зранку 4 вересня обстріляли Очаків у Миколаївській області. Унаслідок цього елеватор з тисячами тонн зерна – знищений. Крім того, постраждали будинки місцевих мешканців. Мовиться про десятки домівок.

Мер Очакова Олексій Васьков повідомив, що комунальники розбирають завали на місці події. На щастя, внаслідок цинічного ворожого обстрілу ніхто з місцевого населення не постраждав.

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