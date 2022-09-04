Українське зерно прямує у 8 країн світу. Нещодавно його вже почали розвантажувати в країнах Африки.
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З яких портів вирушив караван
- З порту "Одеса" вийшли 2 кораблі;
- "Чорноморськ" – 5;
- "Південний" – 6.
13 кораблів – це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи",
– наголосили в Міністерстві інфраструктури.
Загалом після розблокування українського зерна з портів вирушили вже 86 суден у 19 країн світу. На борту вони перевезли 2 мільйон тонн агропродукції.
Додамо, що Україна має вийти на 100 – 150 суден в місяць із загальною пропускною здатністю у 5 мільйонів тонн на місяць з 3 портів Одеси.
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Окупанти зруйнували елеватор з зерном в Очакові
Російські загарбники зранку 4 вересня обстріляли Очаків у Миколаївській області. Унаслідок цього елеватор з тисячами тонн зерна – знищений. Крім того, постраждали будинки місцевих мешканців. Мовиться про десятки домівок.
Мер Очакова Олексій Васьков повідомив, що комунальники розбирають завали на місці події. На щастя, внаслідок цинічного ворожого обстрілу ніхто з місцевого населення не постраждав.
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