Украинское зерно следует в 8 стран мира. Недавно его уже начали разгружать в странах Африки.

Ранее Движение по Босфору снова приостанавливали из-за поломки судна, которое везет украинское зерно

Из каких портов отправился караван

Из порта "Одесса" вышли 2 корабля;

"Черноморск" – 5;

"Южный" – 6.

13 кораблей – это самый большой караван судов с начала реализации "зерновой инициативы",

– отметили в Министерстве инфраструктуры.

В общей сложности после разблокирования украинского зерна из портов отправились уже 86 судов в 19 стран мира. На борту они перевезли 2 миллиона тонн агропродукции.

Добавим, что Украина должна выйти на 100-150 судов в месяц с общей пропускной способностью в 5 миллионов тонн в месяц из 3 портов Одессы.

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Оккупанты разрушили элеватор с зерном в Очакове

Российские захватчики утром 4 сентября обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате элеватор с тысячами тонн зерна – уничтожен. Кроме того, пострадали дома местных жителей. Речь идет о десятках домов.

Мэр Очакова Алексей Васьков сообщил, что коммунальщики разбирают завалы на месте происшествия. К счастью, в результате циничного вражеского обстрела никто из местного населения не пострадал.

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