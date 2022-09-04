Украинское зерно следует в 8 стран мира. Недавно его уже начали разгружать в странах Африки.
Ранее Движение по Босфору снова приостанавливали из-за поломки судна, которое везет украинское зерно
Из каких портов отправился караван
- Из порта "Одесса" вышли 2 корабля;
- "Черноморск" – 5;
- "Южный" – 6.
13 кораблей – это самый большой караван судов с начала реализации "зерновой инициативы",
– отметили в Министерстве инфраструктуры.
В общей сложности после разблокирования украинского зерна из портов отправились уже 86 судов в 19 стран мира. На борту они перевезли 2 миллиона тонн агропродукции.
Добавим, что Украина должна выйти на 100-150 судов в месяц с общей пропускной способностью в 5 миллионов тонн в месяц из 3 портов Одессы.
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Оккупанты разрушили элеватор с зерном в Очакове
Российские захватчики утром 4 сентября обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате элеватор с тысячами тонн зерна – уничтожен. Кроме того, пострадали дома местных жителей. Речь идет о десятках домов.
Мэр Очакова Алексей Васьков сообщил, что коммунальщики разбирают завалы на месте происшествия. К счастью, в результате циничного вражеского обстрела никто из местного населения не пострадал.
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