В рамках соглашения об экспорте зерна отправили балкеры MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND. Они направляются в порты Италии, Китая и Турции и перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции.

Ранее Из портов Одесской области отправился первый караван судов с украинским зерном

Объемы экспорта будут увеличивать

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что Украина постепенно выходит на более масштабные объемы. Планируют, чтобы порты обрабатывали не менее 100 судов в месяц. Кроме того, к инициативе хотят привлечь порт "Южный".



Из портов отправились еще 4 судна / Фото Мининфраструктуры

Следовательно, смогут отправлять покупателям еще большие караваны судов – по меньшей мере до 3 миллионов тонн в месяц.



Второй караван с зерном отправился из портов / Фото Мининфраструктуры

По информации "Думской", на балкере Star Helena находится 45 тысяч тонн подсолнечника, а на Glory – 66 тысяч тонн кукурузы.

Что этому предшествовало

22 июля Турция, генсек ООН Антониу Гуттериш и Украина подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Речь шла о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

В рамках сделки уже отправили 4 судна с кукурузой: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN и POLARNET. Они перевозят более 80 тысяч тонн продукции.

Детальнее – показали, как судно с зерном отправилось из Одессы: видео