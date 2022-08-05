Накануне мы рассказывали, что судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы успешно прошло проверку в Стамбуле. Теперь оно отправляется дальше в Ливан. Тем временем в Турцию отправляются еще три судна с украинским грузом.

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За границу везут 57 тысяч тонн кукурузы

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал еще о трех судах, с помощью которых вывезут за границу украинскую продукцию. Отметим, что продовольствие экспортируется не только из порта в Одессе, но и из Черноморска.

В Ирландию отправилось судно NAVISTAR под панамским флагом. На его борту – 33 тысячи тонн украинской кукурузы. Соответствующий груз отправился из Одесского порта. Его ожидает преодоление зернового коридора, а после этого – инспекция Совместного координационного центра в Стамбуле, говорится в Министерстве национальной обороны Турции.

Еще 13 тысяч тонн кукурузы отправляются в Англию, но уже из Черноморска. С территориальных вод Украины груз будет вывозить судно ROJEN под флагом Мальты.

Под турецким флагом отправится балкер POLARNET с 12 тысячами тонн кукурузы. Он также ожидал, в свою очередь, выйти в море в порту Черноморске. Это судно отправится в Карас в самой Турции.

Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка,

– добавил Кубраков.

Суда с украинским зерном отправляются за границу: смотрите видео

Украина планирует отправлять более 100 судов в месяц

Он также отметил, что наше государство планирует сделать все возможное, чтобы ежемесячно можно было обрабатывать более 100 судов. Кубраков также добавил, что стремится к тому, чтобы украинские порты работали как на выход, так и на вход.

Цель Украины на будущее – 3 и более миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск", а также "Южный".

Если же говорить о текущем, то нам необходимо сначала вывезти прошлогодний урожай. Речь идет о 20 миллионах тонн продукции. И только после этого можно будет заниматься экспортом того, что украинские аграрии собрали в этом году.

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