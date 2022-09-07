Постпред росії в ООН василь небензя заявив, що країна-агресорка не змогла вивезти жодного судна з продовольством в рамках зернової угоди. Тож може відмовитись від його продовження. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Окупанти жаліються, що нічого не вивезли

Небензя заявив, що в рамках зернової угоди з експорту російського продовольства і добрив нічого не було реалізовано.

Нам вдалося досягти угоди, але нічого не працює з російською стороною. Жодне російське судно не вивезло з російських портів російське зерно на експорт,

– сказав російський постпред в ООН.

Угода триває до листопада

Представник росії в ООН нагадав, що чинність угоди спливає в листопаді, але її хотіли продовжувати. Але тепер він, мовляв, не впевнений, що це відбудеться.

Я не беру участь у переговорах щодо Угоди та її продовження, але, враховуючи результати, точніше, відсутність результатів, я б нічого не виключав,

– сказав небензя.

У серпні Україна експортувала близько 5 мільйонів тонн зерна

Раніше заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів 24 каналу, що загалом у серпні через порти, залізницю й автотранспортом Україні вдалося експортували десь 5 мільйонів тонн агропродукції. Цей результат далекий від довоєнного, проте українська сторона не очікувала таких обсягів у перший місяць зернової угоди й сподівається, що це тільки початок. До повномасштабної війни з українських портів виходило 7 – 8, до 10 мільйонів тонн щомісячно.

У вересні 2022 року МІУ планує вийти на показник у щонайменше 3 мільйони тонн експортованої агропродукції через розблоковані морські порти й загалом 8 мільйонів тонн усіма видами транспорту.

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