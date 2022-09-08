Відповідну інформацію Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення 7 вересня. Зокрема, президент назвав реальну кількість експортованого зерна.

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Українське зерно експортували на три континенти

Володимир Зеленський розповів, що у межах реалізації зернової експортної ініціативи українське продовольство було експортоване на три континенти: в Африку, Азію та у Європу.

Президент описав детально:

54 судна вже відправлені в Азію;

16 суден – у Африку;

32 судна – у Європу, і частина з цього обсягу спрямовується потім в азійські та африканські країни.

Президент розкритикував заяву кремля та розповів про врятованих від голоду

Сьогодні (мовиться про 7 вересня – 24 канал) в росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що до кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортовано:

не менш як 3 мільйони тонн агропродукції;

з них значна частина – для найбідніших і найнужденніших країн.

"Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий: спочатку морем, потім вантажівками. Але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду", – пояснив президент.

Додав, що світу потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу, потрібно рятувати людей від голоду. Володимир Зеленський пояснив, що:

на відміну від росії ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує;

ми підтримуємо всіх людей, усі країни: і ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги, і ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні;

Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки.

2/3 зерна, яке Україна відправила, спрямовані до країн Африки, Азії та Близького Сходу

Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом 2/3 відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу. Відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Очільник міністерства закордонних справ додав, що:

"зниження цін важливо для пом'якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн;

в серпні відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5% й це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності".

Міністр зауважив, що з початку роботи "коридору" кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

Дмитро Кулеба також закликав країни-реципієнти української сільськогосподарської продукції вимагати від росії не перешкоджати функціонуванню "зернового коридору" та продовжити його дію.

Коротко про зернову угоду

22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Буквально наступного дня 23 липня росія вдарила по Одеському порту, де знаходилось зерно.

7 вересня путін цинічно заявив, що нібито практично все зерно з України спрямоване не в найбідніші країни, що розвиваються, а в країни ЄС. Очільник Кремля цинічно сказав, мовляв, можливо, варто обмежити вивіз зерна з України.

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