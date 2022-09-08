Відповідну інформацію Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення 7 вересня. Зокрема, президент назвав реальну кількість експортованого зерна.

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Українське зерно експортували на три континенти

Володимир Зеленський розповів, що у межах реалізації зернової експортної ініціативи українське продовольство було експортоване на три континенти: в Африку, Азію та у Європу.

Президент описав детально:

  • 54 судна вже відправлені в Азію;
  • 16 суден – у Африку;
  • 32 судна – у Європу, і частина з цього обсягу спрямовується потім в азійські та африканські країни.

Президент розкритикував заяву кремля та розповів про врятованих від голоду

Сьогодні (мовиться про 7 вересня – 24 канал) в росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує,
– сказав Зеленський.

Президент додав, що до кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортовано:

  • не менш як 3 мільйони тонн агропродукції;
  • з них значна частина – для найбідніших і найнужденніших країн.

"Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий: спочатку морем, потім вантажівками. Але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду", – пояснив президент.

Додав, що світу потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу, потрібно рятувати людей від голоду. Володимир Зеленський пояснив, що:

  • на відміну від росії ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує;
  • ми підтримуємо всіх людей, усі країни: і ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги, і ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні;
  • Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки.

2/3 зерна, яке Україна відправила, спрямовані до країн Африки, Азії та Близького Сходу

Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом 2/3 відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу. Відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства,
пояснив Дмитро Кулеба.

Очільник міністерства закордонних справ додав, що:

  • "зниження цін важливо для пом'якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн;
  • в серпні відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5% й це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності".

Міністр зауважив, що з початку роботи "коридору" кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

Дмитро Кулеба також закликав країни-реципієнти української сільськогосподарської продукції вимагати від росії не перешкоджати функціонуванню "зернового коридору" та продовжити його дію.

Коротко про зернову угоду

  • 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
  • Буквально наступного дня 23 липня росія вдарила по Одеському порту, де знаходилось зерно.
  • 7 вересня путін цинічно заявив, що нібито практично все зерно з України спрямоване не в найбідніші країни, що розвиваються, а в країни ЄС. Очільник Кремля цинічно сказав, мовляв, можливо, варто обмежити вивіз зерна з України.

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