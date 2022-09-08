Соответствующую информацию Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 7 сентября. В частности, президент назвал реальное количество экспортируемого зерна.
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Украинское зерно экспортировали на три континента
Владимир Зеленский рассказал, что в рамках реализации зерновой экспортной инициативы украинское продовольствие было экспортировано на три континента: в Африку, Азию и Европу.
Президент описал подробно:
- 54 судна уже отправлены в Азию;
- 16 судов – в Африку;
- 32 судна – в Европу, и часть этого объема направляется затем в азиатские и африканские страны.
Президент раскритиковал заявление кремля и рассказал о спасенных от голода
Сегодня (говорится о 7 сентября – 24 канале) в россии прозвучало очередное откровенно лживое заявление, что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны. Что ж, правдивые слова уже давно в россии на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет.
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что до конца этого месяца из наших морских портов может быть экспортировано:
- не менее 3 миллиона тонн агропродукции;
- из них значительная часть – для самых бедных и нуждающихся стран.
"В частности, доставлен первый груз в Эфиопию. Маршрут был непрост: сначала морем, потом грузовиками. Но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода", – объяснил президент.
Добавил, что миру нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, нужно спасать людей от голода. Владимир Зеленский объяснил, что:
- в отличие от россии мы не делаем расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасности, и кто якобы не заслуживает, на тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы не заслуживает;
- мы поддерживаем всех людей, все страны: и те, которые нам помогают, и те, кто пока воздерживается от помощи, и те, которые более стабильны, и те, которые менее стабильны;
- Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности.
2/3 зерна, которое Украина отправила, направлены в страны Африки, Азии и Ближнего Востока
Буквально сейчас очередной корабль с украинским зерном добрался до берегов Африки возле Судана. В общей сложности 2/3 отправленных кораблей направлены в Азию, Африку и Ближний Восток. Восстановление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" положительно повлияло на снижение цен на рынке продовольствия,
– объяснил Дмитрий Кулеба.
Глава министерства иностранных дел добавил, что:
- "снижение цен важно для смягчения последствий продовольственного кризиса, особенно для самых уязвимых стран;
- в августе произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились по меньшей мере на 5% и это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности".
Министр отметил, что с начала работы "коридора" корабли с украинским зерном отбыли в порты Египта, Йемена, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Республики Корея, Ливии, Сомали, Судана, Джибути, Турции и стран ЕС.
Дмитрий Кулеба также призвал страны-реципиенты украинской сельскохозяйственной продукции потребовать от россии не препятствовать функционированию "зернового коридора" и продолжить его действие.
Вкратце о зерновом соглашении
- 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
- Буквально на следующий день 23 июля россия ударила по Одесскому порту, где находилось зерно.
- 7 сентября путин цинично заявил, что якобы практически все зерно из Украины направлено не в самые бедные развивающиеся страны, а в страны ЕС. Глава Кремля цинично сказал, мол, возможно, стоит ограничить вывоз зерна из Украины.
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