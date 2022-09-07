Путин назвал россию "суверенным государством" и отметил, что они всегда будут защищать свои интересы. Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 канал.

Важно Песков заявил, что путин все-таки поедет на Донбасс, но когда придет время

Путин заявил, что россия "не начинала войну в Украине"

Российский диктатор повторил заявление о "мы еще ничего не начинали", сказанное ровно 2 месяца назад – 7 июля.

Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Это наша обязанность – помочь жителям Донбасса – и мы выполним его до конца,

– сказал путин.

Он также заявил, что с момента начала "спецоперации" россия "ничего не потеряла и не потеряет".

"Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции в Украине, но укрепила свой суверенитет", – уверен президент.

Путин предлагает запретить вывоз украинского зерна

Сколько говорили об обеспечении выхода украинского зерна для поддержки беднейших стран. Сделали все, чтобы украинское зерно было выведено. Практически все зерно из Украины направлено не в самые бедные развивающиеся страны, а в страны ЕС. По всемирной продовольственной программе ООН было загружено только два корабля. Только два из 87. Может, стоит ограничить вывоз зерна из Украины? Посоветуюсь об этом с Эрдоганом,

– заявил российский диктатор.

Главное из циничных заявлений путина

"Запад в очередной раз обманул развивающиеся страны – и продолжает обманывать. Они действуют как колонизаторы"

"Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву для сохранения диктатуры США по мировым делам"

"Изолировать россию невозможно"

"С 2014 года Киев проводил одну военную операцию по другой и подверг геноциду жителей Донбасса. Россия после многократных попыток решить вопрос миром ответила так же и зеркально, вооруженным путем. В конце концов, это приведет к укреплению страны".

"Инфляция в россии по итогам года составит 12%. Уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме и составляет менее 4%"

"Поляризация в мире и внутри страны пойдет на пользу. Все ненужное и вредное будет отвергнуто"

"Не исключено, что нишу пострадавшего из-за санкций европейского бизнеса в мире займут американцы"

"Конкурентоспособность предприятий в Европе снижается, они закрываются"

"Доверие к доллару, евро и фунту стерлингов потеряно, даже союзники США снижают долларовые резервы"

"Одна из причин закрытия предприятий в Европе – разрыв деловых связей с россией"

"Скупка продовольствия западными державами провоцирует рост цен, это может стать трагедией для самых бедных стран"

"Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада"

"Экономическая ситуация в россии стабилизировалась, но есть проблемы в отдельных отраслях и регионах, на ряде предприятий"

"Россия всегда будет проводить самостоятельную политику и будет ценить это качество в партнерах"

"Российскую гражданскую авиацию ожидает "системное перевооружение" самолетами отечественного производства"

"Из-за политики Запада масштаб проблем с продовольствием в мире будет расти, и это может привести к небывалой гуманитарной катастрофе"

"Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами"

"Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий"

Напомним, что ранее российский диктатор владимир путин прибыл на военные учения "Восток-2022", проходящие на полигоне Сергеевский. Президент страны-агрессорки проводил совещание, в том числе с министром обороны Сергеем Шойгом.

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