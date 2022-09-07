Путін назвав росію "суверенною державою" і зазначив, що вони завжди захищатимуть свої інтереси. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 канал.

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Путін заявив, що росія "не розпочинала війну в Україні"

Російський диктатор повторив заяву про "ми ще нічого не починали", сказану рівно 2 місяці тому – 7 липня.

Ми нічого не почали, з погляду військових дій, а намагаємося лише закінчити. Це наш обов'язок – допомогти жителям Донбасу – і ми виконаємо його до кінця,

– сказав путін.

Він також заявив, що з моменту початку "спецоперації" росія "нічого не втратила і не втратить".

"Росія нічого не втратила і не втратить внаслідок проведення спеціальної військової операції в Україні, але зміцнила свій суверенітет", – упевнений президент.

Путін пропонує заборонити вивіз українського зерна

Скільки говорили про забезпечення виходу українського зерна для підтримки найбідніших країн. Зробили все, щоби українське зерно було виведено. Практично все зерно з України спрямоване не в найбідніші країни, що розвиваються, а в країни ЄС. За всесвітньою продовольчою програмою ООН було завантажено лише два кораблі. Лише два із 87. Можливо, варто обмежити вивіз зерна з України? Пораджуся про це з Ердоганом,

– заявив російський диктатор.

Головне із цинічних заяв путіна

"Захід вкотре обдурив країни, що розвиваються – і продовжує обманювати. Вони діють як колонізатори"

"Якість життя людей у Європі кидається в топку санкційної печі, приноситься в жертву задля збереження диктатури США у світових справах"

"Ізолювати росію неможливо"

"З 2014 року Київ проводив одну військову операцію за іншою і піддав геноциду мешканців Донбасу. Росія після багаторазових спроб вирішити питання миром відповіла так само і дзеркально, озброєним шляхом. Зрештою, це призведе до зміцнення країни"

"Інфляція у росії за підсумками року становитиме 12%. Рівень безробіття зараз перебуває на історичному мінімумі та становить менше 4%"

"Поляризація у світі та всередині країни піде на користь. Все непотрібне та шкідливе буде відкинуто"

"Не виключено, що нішу постраждалого через санкції європейського бізнесу у світі займуть американці"

"Конкурентоспроможність підприємств у Європі знижується, вони закриваються"

"Довіра до долара, євро та фунта стерлінгів втрачена, навіть союзники США знижують доларові резерви"

"Одна з причин закриття підприємств у Європі – розрив ділових зв'язків із росією"

"Скупка продовольства західними державами провокує зростання цін, це може стати трагедією для найбідніших країн"

"Росія справляється з економічною, фінансовою та технологічною агресією Заходу"

"Економічна ситуація в росії стабілізувалася, але є проблеми в окремих галузях та регіонах, на низці підприємств"

"Росія завжди буде проводити самостійну політику і цінуватиме цю ж якість у партнерах"

"Російську цивільну авіацію очікує "системне переозброєння" на літаки вітчизняного виробництва"

"Через політику Заходу масштаб проблем із продовольством у світі зростатиме, і це може призвести до небувалої гуманітарної катастрофи"

"Росія чи не єдина країна у світі, яка здатна повністю забезпечити себе природними ресурсами"

"Росія захистила сферу видобутку сировини від недружніх дій"

Нагадаємо, що раніше російський диктатор владімір путін прибув на військові навчання "Восток-2022", що проходять на полігоні Сергіївський. Президент країни-агресорки проводив нараду, зокрема з міністром оборони сергієм шойгу.

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