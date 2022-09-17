Про це 24 каналу розказав представник координаційного штабу щодо військовополонених Андрій Юсов. За його словами, нещодавно був випадок, коли російський танкіст разом із танком приїхав до українських позицій, щоб здатися. Окупант розповів, що такі плани були у нього давно, але активні наступальні дії українців дозволили їх реалізувати.

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Хто є серед полонених

До полону потрапило багато представників ОРДЛО, переважна більшість з них – примусово мобілізований. Як заважив Юсов, їхній морально-психологічний стан від початку був жалюгідний, а сьогодні це лише посилилося.

Також є і кадрові російські військові, представники різних підрозділів, зокрема і ПВК "вагнер". Серед вагнерівців є й ув'язнені, яких було загітовано брати участь у війні в Україні.

Тобто це достатньо різношерстна публіка, яку Україна готова повертати згідно з нормами міжнародного права, Женевською конвенцією для того, щоб повернути своїх захисників з полону,

– наголосив Юсов.

Не всі окупанти хочуть повертатися в росію

Утім, повертатися додому за процедурою обміну хочуть не всі російські військовополонені. Відмовники є і серед представників квазіреспублік на тимчасово окупованих територій Донбасу, і серед росіян. Як пояснив представник штабу щодо військовополонених, що робити з цими відмовниками – окреме питання, яке буде вивчатися додатково.

Він запевнив, що відповідати за скоєні злочини будуть усі. Але наразі мова йде про перебування ворожих військових у спеціальних місцях для утримання полонених, належне харчування, медичний огляд, доступ міжнародних організацій для моніторингу умов їхнього утримання.

Тобто робити все, щоб людина почувала себе під захистом міжнародного права і відчувала, що Україна – це цивілізована європейська держава. Ми такими і є, на відміну від агресора росії,

– підсумував Юсов.

ЗСУ взяли у полон першого узбека

13 вересня стало відомо, що українські військові взяли у полон першого узбека. Його завербували до російської ПВК "редут", а до цього він жив у Москві та навчався у тамтешньому виші. Він запевняє, що у свої 22 роки пішов воювати, бо йому потрібні були гроші.

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