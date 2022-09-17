Об этом 24 каналу рассказал представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов. По его словам, недавно был случай, когда российский танкист вместе с танком приехал к украинским позициям, чтобы сдаться. Оккупант рассказал, что такие планы были у него давно, но активные наступательные действия украинцев позволили их реализовать.

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Кто есть среди пленных

В плен попало много представителей ОРДЛО, подавляющее большинство из них – принудительно мобилизованные. Как отметил Юсов, их морально-психологическое состояние изначально было плачевным, а сегодня это только усилилось.

Также есть и кадровые российские военные, представители разных подразделений, в том числе и ЧВК "вагнер". Среди вагнеровцев есть и заключенные, которых было сагитировано участвовать в войне в Украине.

То есть это достаточно разношерстная публика, которую Украина готова возвращать согласно нормам международного права, Женевской конвенции для того, чтобы вернуть своих защитников из плена,

– подчеркнул Юсов.

Не все оккупанты хотят возвращаться в россию

Впрочем, возвращаться домой по процедуре обмена хотят не все российские военнопленные. Отказники есть и среди представителей квазиреспублик на временно оккупированных территориях Донбасса, и среди россиян. Как объяснил представитель штаба по военнопленным, что делать с этими отказниками – отдельный вопрос, который будет изучаться дополнительно.

Он заверил, что отвечать за совершенные преступления будут все. Но сейчас речь идет о пребывании вражеских военных в специальных местах для содержания пленных, надлежащем питании, медицинском осмотре, доступе международных организаций для мониторинга условий их содержания.

То есть делать все, чтобы человек чувствовал себя под защитой международного права и чувствовал, что Украина – это цивилизованное европейское государство. Мы таковыми и являемся, в отличие от агрессора россии,

– подытожил Юсов.

ВСУ взяли в плен первого узбека

13 сентября стало известно, что украинские военные взяли в плен первого узбека. Его завербовали в российскую ЧВК "редут", а до этого он жил в Москве и учился в тамошнем вузе. Он уверяет, что в свои 22 года пошел воевать, потому что ему нужны были деньги.

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