Попри це, російська армія зараз потерпає від нестачі снарядів на деяких ділянках фронту і скоро може опинитись в реальному оточенні. Про це в ефірі 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов.

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За його словами, разом з тим на лівому березі Дніпра у росіян все ще зосереджені великі запаси.

Якби їх могли переправити на правий берег, росіяни думали не про те, як утримати чергове село, а про реальний наступ на Миколаїв та Одесу. На щастя, вони зараз цього вже зробити не можуть, бо ці запаси "умертвили",

– сказав активіст.

Коли окупанти можуть опинитись в оточенні

Оскільки саме завдяки тому, що ресурси зосереджені на лівобережжі, не було нормальних резервів, щоб перекинути у Харківську область.

"Через це цілком реально, що з приходом холодів і збільшенням рівня води у Дніпрі, росіяни опиняться у реальному оточенні (на Херсонщині – 24 канал). Тоді вони побіжать до переправ, залишаючи свою техніку. Їм залишиться лише думати про власний порятунок", – вважає Молчанов.

І додав, що варто також мати на увазі той факт, що саме на Херсонщині окупанти встигли набудувати укріплень. Тому штурмувати їх буде дещо небезпечно, припустив активіст. Можливо, окупантів вдасться "затиснути", щоб вони почали відступати.

Оточення росіян на Херсонщині: дивіться відео