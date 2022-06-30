Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, украинские военные выполнили свою миссию в Северодонецке даже не на 100%, а на все 200%.
Тема Оборона Северодонецка украинскими воинами дорого обошлась Кремлю, – ISW
Военные выложились максимально
Как отметил Гайдай, если проанализировать, сколько времени наши Вооруженные Силы сдерживали врага вблизи этого населенного пункта, а также – сколько потерь нанесли оккупантам (как в технике, так и в личном составе), они однозначно перевыполнили план. Там наши военные приложили максимум усилий.
В то же время глава области подчеркнул, что уход украинских подразделений из Северодонецка прошел централизованно и по плану. Он отметил, что не было никакого самовольного ухода.
Ни одного погибшего при уходе из города
Все произошло, как и планировали, поэтому при уходе из Северодонецка не было ни одного погибшего.
– заявил Гайдай.
Он также добавил, что наши военные были обеспечены всем необходимым для ухода из населенного пункта. В частности, начиная со строительных материалов и заканчивая лодками и тросами.
Гайдай рассказал детали ухода наших защитников из Северодонецка: смотрите видео
Вооруженные Силы Украины отошли из Северодонецка: что известно
- Руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк 25 июня сообщил, что Вооруженные Силы Украины отошли из Северодонецка . По его словам, наши военные должны были занять более украпленные оборонные позиции.
- Он также отметил, что из города почти ничего не осталось. В то же время подчеркнул, что там до сих пор остаются люди, вынужденные постоянно прятаться в укрытиях из-за российских обстрелов.
- Позже Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил уход украинских военных подразделений из Северодонецка. В ведомстве добавили, что после отвода наших войск россияне начали закрепляться в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.
- Российские кафиры сразу же назначили в Северодонецке гауляйтера, которого называют "комендантом". Кроме того, изверги запретили местным жителям эвакуироваться из города.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, как ВСУ продолжат оборону после ухода из Северодонецка. По его словам, действия, происходящие в районе Северодонецка, это тактическая перегруппировка наших войск для получения преимущества.