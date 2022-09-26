Як пояснили у Центрі протидії дезінформації, російська пропаганда використовує трагедію з розстрілом дітей в удмуртській школі для просування наративу: "Україна – держава-терорист".

Важливо Стрілянина у школі Іжевська: кількість жертв трагедії зросла

Пропагандисти покладають відповідальність за масове вбивство на нібито українську спільноту RAMP. Основні тези пропагандистів:

за усіма надзвичайними подіями у росії є "тінь західних ляльководів",

слід очікувати на нові страшні події найближчого часу.

Висвітлення загибелі дітей в контексті дій України має на меті виправдання ескалації російської агресії через страшні інфоприводи з дегуманізацією українців та свідчить про нездатність визнання власних поразок,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Що відомо про стрілка

ЗМІ пишуть, що чоловік, який спричинив стрілянину у школі Іжевська, це випускник школи 1988 року народження. Його звуть Артем Казанцев. Попередньо відомо, що він стояв на обліку у психоневрологічному диспансері. Цю інформацію підтвердив і голова Удмуртії Олександр Бречалов.

За 20 хвилин після того, як у школі в Іжевську почалася стрілянина, невідомий надіслав лист на адресу школи. У нього мовилося про напад, що готувався.

"Події не є терактом. Як єдина причина того, що сталося, прошу вказати ненависть. Я не перебуваю в екстремістських організаціях, у мене немає політичних вимог", – написав відправник.

Стрілянина у школі в Іжевську: головне

26 вересня в іжевській школі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинуло багато дітей та дорослих. Станом на 13:00 кількість жертв зросла до 13 осіб , серед них семеро дітей.

, серед них семеро дітей. У мережі очевидці розповіли, що у будівлі школи багато крові. ЗМІ пишуть, що прийшовши до будівлі, стрілок одразу застрелив одного охоронців. Другого – вбив трохи згодом.

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