Під загрозою опиняються мільйони робочих місць як у США, так і в Канаді. Ексрадниця в канадському парламенті Анна Лачихіна сказала 24 Каналу, що врегулювання ситуації стане основним завданням нового прем'єр-міністра Марка Карні.

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Чому рішення Трампа загрожують і США, і Канаді

Президент США Дональд Трамп вирішив подвоїти мита на імпорт сталі та алюмінію з Канади до 50%. Для Оттави – це справжня екзистенційна криза. Одним із головних завдань нового прем'єр-міністра Марка Карні буде знайти спосіб розв'язати цю проблему, встановити порозуміння з адміністрацією Трампа та відновити добросусідські відносини.

Чому Канада сприймає цю ситуацію так серйозно? Тому що на кону – мільйони робочих місць, які можуть бути втрачені через ці нові тарифи, як у Канаді, так і в США. Адже Канада у відповідь на введення мит з боку США запроваджує дзеркальні тарифи,

– зазначила Анна Лачихіна.

Щоденний обіг товарів між Канадою та США становить майже 2 мільярди доларів, що демонструє масштаб цієї кризи. Від 2018 року між Канадою, США та Мексикою діяли спеціальні умови в рамках торгової угоди, ініційованої самим Трампом. Згідно з цим договором, тарифи на деякі товари та послуги знижувалися або навіть скасовувалися.

Однак Трамп, посилаючись на загрозу національній безпеці, зокрема на контрабанду наркотиків через канадський кордон, заявляє, що це може зашкодити безпеці США. Тому Вашингтон може порушити умови угоди, що сприяла вільній торгівлі між країнами, і ввести нові тарифи.

Економічні втрати від цього можуть бути шаленими. Трамп то вводить тарифи, то ставить їх на паузу, як це було з автомобільною промисловістю. Сьогодні він подвоює тарифи, що викликає невизначеність серед покупців та інвесторів,

– наголосила ексрадниця в канадському парламенті.

Це також створює нестабільність для працівників, які не знають, чи збережуть свою роботу. Тому навіть до повного введення тарифів економіка вже відчуває негативні наслідки. Поки не можна оцінити всю глибину цих змін, оскільки ситуація розвивається в реальному часі.