Под угрозой оказываются миллионы рабочих мест как в США, так и в Канаде. Экс-советник в канадском парламенте Анна Лачихина сказала 24 Каналу, что урегулирование ситуации станет основной задачей нового премьер-министра Марка Карни.

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Почему решения Трампа угрожают и США, и Канаде

Президент США Дональд Трамп решил удвоить пошлины на импорт стали и алюминия из Канады до 50%. Для Оттавы – это настоящий экзистенциальный кризис. Одной из главных задач нового премьер-министра Марка Карни будет найти способ решить эту проблему, установить взаимопонимание с администрацией Трампа и восстановить добрососедские отношения.

Почему Канада воспринимает эту ситуацию так серьезно? Потому что на кону – миллионы рабочих мест, которые могут быть потеряны из-за этих новых тарифов, как в Канаде, так и в США. Ведь Канада в ответ на введение пошлин со стороны США вводит зеркальные тарифы,

– отметила Анна Лачихина.

Ежедневный оборот товаров между Канадой и США составляет почти 2 миллиарда долларов, что демонстрирует масштаб этого кризиса. С 2018 года между Канадой, США и Мексикой действовали специальные условия в рамках торгового соглашения, инициированного самим Трампом. Согласно этому договору, тарифы на некоторые товары и услуги снижались или даже отменялись.

Однако Трамп, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, в частности на контрабанду наркотиков через канадскую границу, заявляет, что это может навредить безопасности США. Поэтому Вашингтон может нарушить условия соглашения, способствовавшего свободной торговле между странами, и ввести новые тарифы.

Экономические потери от этого могут быть бешеными. Трамп то вводит тарифы, то ставит их на паузу, как это было с автомобильной промышленностью. Сегодня он удваивает тарифы, что вызывает неопределенность среди покупателей и инвесторов,

– отметила экс-советник в канадском парламенте.

Это также создает нестабильность для работников, которые не знают, сохранят ли свою работу. Поэтому даже до полного введения тарифов экономика уже испытывает негативные последствия. Пока нельзя оценить всю глубину этих изменений, поскольку ситуация развивается в реальном времени.