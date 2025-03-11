Трамп предложил Канаде присоединиться к США

В частности Трамп считает, что это поможет обеим странам, передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть американского президента.

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Единственное, что имеет смысл, — чтобы Канада стала нашим заветным пятьдесят первым штатом. Это снимет все пошлины, существенно снизит налоги для канадцев, сделает страну более безопасной, а США — еще более мощной державой,

— написал Дональд Трамп.

По его мнению, при таких обстоятельствах Канада больше не будет иметь проблем с границей. В то же время ее национальный гимн "О, Канада" останется. Однако уже как часть "величайшего государства в мире".

По состоянию на сейчас американский лидер напомнил о введении новых пошлин на канадскую сталь и алюминий, которые достигнут 50%. Такой указ вступит в силу с 12 марта.

Также Дональд Трамп пригрозил повышением тарифов на импорт автомобилей из Канады. А это может нанести ущерб автопромышленности страны.

По словам президента США, такие меры стали ответом на "антиамериканскую" политику Оттавы. Речь идет в частности об установлении высоких тарифов на электроэнергию и молочные продукты.

В своей заметке Трамп отметил, что Канада должна немедленно отменить свои пошлины. Более того, он пригрозил дальнейшим повышением тарифов на импорт авто со 2 апреля.

Важно! В то же время Дональд Трамп обвинил Канаду в недостаточном вкладе в обеспечение национальной безопасности.