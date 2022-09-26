24 каналі зібрав всю інформацію про особу стрілка та його мотиви. Що відомо про Артема Казанцева – читайте далі.

Важливо Стрілянина у школі Іжевська: кількість жертв трагедії зросла

Що відомо про стрілка у школі Іжевська

ЗМІ пишуть, що чоловік, який спричинив стрілянину у школі Іжевська, це випускник школи 1988 року народження. Його звуть Артем Казанцев.

Наразі російські правоохоронці проводять обшуки за місцем його проживання, вивчають особистість нападника, його погляди та оточення. Також перевіряється його відданість неофашистським поглядам та нацистській ідеології.

Попередньо відомо, що Артем Казанцев стояв на обліку у психоневрологічному диспансері. Цю інформацію підтвердив і голова Удмуртії Олександр Бречалов.

Запис з камер спостереження, на яких зафільмували ймовірного стрілка: дивіться відео

Додамо, що стрілок після вчиненого вкоротив собі віку. Його знайшли застреленим в одному з класів. Поруч лежав рюкзак, 2 пістолети та гільзи. На чорній футболці – червона свастика, а на магазинах із патронами написано "Ненависть".

Стрілок залишив передсмертний лист

За 20 хвилин після того, як у школі в Іжевську почалася стрілянина невідомий надіслав лист на адресу школи. У нього мовилося про напад, що готувався.

Події не є терактом. Як єдина причина того, що сталося, прошу вказати ненависть. Я не перебуваю в екстремістських організаціях, у мене немає політичних вимог,

– написав відправник.

Листи зі схожим змістом надходили і на адреси інших міських шкіл.