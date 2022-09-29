США перешкоджатимуть входженню територій України до складу росії. Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє 24 канал.

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Яку відповідь США приготувала для росії

За словами прессекретарки Білого дому, Сполучені Штати введуть додаткові економічні санкції проти країни агресорки. Вони будуть жорсткими, зокрема стосуватимуться відключення від SWIFT.

З огляду на "референдуми" ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, ніж частиною України. Ми продовжимо співпрацювати з нашими партнерами та союзниками щодо стримування росії та підтримку України. Зокрема, готуємо нові жорсткі економічні санкції. Також обмеження стосуватимуться відключення росії від SWIFT,

– наголосила Карін Жан-П'єр.

Вона пообіцяла, що якщо росія й надалі продовжуватиме з анексією – з боку США буде відповідь. Також буде спільна заява від країн "Великої сімки".

Ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, ніж частиною України. Ми – з нашими партнерами, тому перешкоджатимемо фальсифікаціям, які оголошує росія,

– додала вона.

Кремль усе спланував

Карін Жан-П'єр наголосила, що референдум-шоу, яким маніпулювала москва на тимчасово окупованих територіях, нелегітимне та незаконне. Тим паче зважаючи на те, що кремль спланував все наперед.

За нашою інформацією, кожен аспект цього референдного процесу був заздалегідь спланований і організований кремлем,

– сказала представниця Білого дому.

Вона підкреслила, що попри всі претензії росії, ці території залишаються українськими.

Нагадаємо, що багато країн світу не визнали "псевдореферендуми", організовані росією на тимчасово окупованих територіях України. Цікаво, що у цьому списку є навіть дружні до країни-агресорки держави, до прикладу Казахстан та Сербія.

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