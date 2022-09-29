США будут препятствовать вхождению территорий Украины в состав России. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает 24 канал.

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Какой ответ США приготовила для россии

По словам пресс-секретаря Белого дома, Соединенные Штаты введут дополнительные экономические санкции против страны агрессорки. Они будут жесткими, в частности, будут касаться отключения от SWIFT.

Учитывая "референдумы", мы никогда не признаем эти территории чем-то другим, чем частью Украины. Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами и союзниками по сдерживанию России и поддержке Украины. В частности, готовим новые жесткие экономические санкции. Также ограничения будут касаться отключения россии от SWIFT,

– подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Она пообещала, что если Россия и дальше будет продолжать с аннексией – со стороны США будет ответ. Также будет совместное заявление от стран "Большой семерки".

Мы никогда не признаем эти территории чем-либо иным, чем частью Украины. Мы – с нашими партнерами, поэтому будем препятствовать фальсификациям, которые объявляет Россия,

– добавила она.

Кремль все спланировал

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что референдум-шоу, которым манипулировала москва на временно оккупированных территориях, нелегитимно и незаконно. Тем более, учитывая, что кремль спланировал все заранее.

По нашей информации, каждый аспект этого референдного процесса был заранее спланирован и организован кремлем,

– сказала представительница белого дома.

Она подчеркнула, что, несмотря на все претензии россии, эти территории остаются украинскими.

Напомним, что многие страны мира не признали "псевдореферендумы", организованные россией на временно оккупированных территориях Украины. Интересно, что в этом списке есть даже дружеские страны-агрессорки государства, например Казахстан и Сербия.

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