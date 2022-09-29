27 вересня в Інституті вивчення війни прогнозували, що путін, ймовірно, оголосить про анексію окупованих українських територій 30 вересня. Адже на цей день диктатор запланував звернення до обох палат російського парламенту.

До теми США перешкоджатимуть входженню територій України до складу росії, – Білий дім

Коли окупанти можуть оголосити анексію територій

28 вересня міноборони росії заявило, що росія виконає "сподівання мешканців" так званих "лнр", "днр" Запорізької та Херсонської областей. Мовляв, ці регіони нібито "хочуть бути разом із росією" і це трапиться "у найближчому майбутньому".

Спікер думи В'ячеслав Володін 28 вересня оголосив, що держдума росії має провести засідання щодо приєднання для затвердження анексії окупованих територій України 3 та 4 жовтня. При цьому російське видання Meduza того ж дня процитували джерела в кремлі, які стверджували, що влада вирішила не квапити події.

Гауляйтери "кличуть росію"

28 вересня призначені росією гауляйтери Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей направили звернення до путіна з проханням визнати їх фіктивні "референдуми" та вітати їх у росії.

Експерти вважають, що, швидше за все, найближчими днями посіпаки кремля зустрінуться з путіним, щоб показово подати свої запити. Тож не виключено, що під час своєї промови 30 вересня путін може оголосити не остаточну анексію окупованих територій, а про ці "переговори".

Наголосимо, що більшість країн світу на боці Україні та не визнають псевдореферендуми на окупованих росією територіях. Дії кремля засудили навіть дружні до нього держави, такі як Казахстан та Сербія. Попри всі маніпуляції росії, ці території залишаються українськими й Україна має право та відповідно буде їх деокуповувати. А наші міжнародні партнери приготували у відповідь жорсткі санкції.

До теми – у ЄС представили новий пакет санкцій проти росії: дивіться відео