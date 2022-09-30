Выступление Путина произошло после того, как в Москве прошла циничная церемония подписания так называемых "договоров" об аннексии украинских территорий. Церемония была назначена на 15:00, пишет 24 канал.

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Выступление Путина – главные тезисы

Аннексия украинских территорий

Начал диктатор с заявления о подписании преступных бумажек по поводу аннексии. Он объявил о незаконном "присоединении" Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей к России. Несмотря на абсолютную фиктивность так называемых "референдумов", Путин сказал, мол, "люди свой выбор сделали", и теперь они якобы будут "гражданами России навсегда".

Во время речи Путин упомянул о боевиках, оккупантах и других военных преступниках. Конечно, не обошлось без тезисов о "незаконном развале СССР", о восстановлении которого грезит диктатор.

Хотя СССР давно распался, Путин до сих пор говорит, что "нет ничего сильнее решимости людей вернуться в свое настоящее историческое отечество".

Очередные угрозы Путина и заявления о переговорах

Кроме того, Путин заявил, что якобы "не будет обсуждать вопросы Херсонской и Запорожской области". Более того, он угрожает применить все доступные средства для их "защиты". Традиционно рассказывает сказки, что, мол, восстановит разрушенные населенные пункты, которые сама Россия и разрушила.

Кроме того, Путин заговорил о переговорах. Говорит, что "Москва к этому готова". Он абсурдно требовал от Киева прекратить огонь, хотя Украина защищает свою землю от российского нашествия.

"Во всем виноват Запад"

Диктатор попытался объяснить, за что воюет Россия. Он заявил, что после распада СССР "Запад рассчитывало, что Россия развалится". Теперь же "страшный Запад", по убеждению Путина, "все время пытается ударить и раздробить Россию".

Он пугал, что "Запад хочет продолжать грабить мир с помощью диктата доллара", а также начал рассказывать о "гибридной войне, которую Запад якобы ведет против России". Путину кажется, что россиян хотят видеть рабами, а их культуре кто-то угрожает.

Кроме того, Путин в очередной раз завел тему расширения НАТО на восток, договора о нераспространении оружия и принципа нерушимости границ. Он назвал расизмом убеждение Запада, что неолиберальная модель лучше других. Далее диктатор упомянул о колониализме, работорговле и геноциде. Российскую империю называл антиколониальной страной.

США оккупировали Германию, а англосаксы взорвали магистрали "Северного потока"

Далее абсурд заявлений Путина приобрел новые обороты. Он сказал, что "США фактически оккупировали Германию, Корею, Японию". Также добавил, что США "единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие и создавшая прецедент".

Во взрывах на газопроводах "Северного потока" Путин обвинил "англосаксов".

Русофобию Путин назвал "расизмом"

Так, Путин заявил, что "русофобия – это расизм". Войну диктатор начал, потому что, по его словам, "у российская народа великая освободительная миссия".

Диктатор, похоже, живущий в своем мире, заявил, что "виртуальной капитализацией не отопить жилье, а бумажками, то есть деньгами, никого не накормишь".

Он говорит, что, поскольку нужны энергоносители, "политикам в Европе приходится убеждать людей реже мыться и теплее одеваться". Несогласных, по мнению Путина, "объявляют радикалами".

Отличился диктатор и гомофобными заявлениями. Сказал, что Россия не хочет, чтобы "был Отец №1 и №2. По мнению Путина, детям говорить о гендерах нельзя.

После речи диктатора гауляйтеры оккупированных территорий Украины подписали преступные бумажки о "присоединении" регионов к России.

Обращение Путина – Стрим Кучер и Шейтельмана: видео

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, ранее анонсировал, что после подписания так называемых "договоров" и состоится "объемное выступление" лидера Кремля. Песков информировал о подписании четырех "договоров".

В ночь на 30 сентября российские пропагандисты сообщили, что Путин подписал бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. Речь идет об оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

Что известно о фейковых "референдумах"

Как известно, 23 – 27 сентября Россия проводила фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины. Оккупанты придумали почти стопроцентную поддержку местного населения по присоединению оккупированных территорий к России.

Россия решила аннексировать новые украинские территории по "крымскому сценарию". В 2014 году Путин сначала подписал указ о независимости Крымского полуострова, а затем одним указом "присоединил" его к России.

Следует отметить, что в Кремле уже угрожали, что любые атаки Украины по оккупированным территориям будут считаться ударами по России. Хотя ранее ВСУ официально подтверждали, что нанесли удары по оккупированному Крыму. Однако эти атаки пропагандисты оправдывали неосторожным обращением собственных военных с боеприпасами.

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Фейковые "референдумы" осудили западные страны, среди которых США, Франция, Германия, Великобритания, Канада и многие другие. В ООН заявили, что решение Путина о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения.

В ответ на аннексию новых украинских территорий Россию ожидает ужесточение санкций. Также 30 сентября состоится заседание СНБО, на котором должны быть приняты "фундаментальные решения для нашей страны".

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