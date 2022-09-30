Путін заявив, що з окупованими територіями України Росію чекає "спільна доля". Він сказав про "духовний зв'язок, який передавали дітям і внукам".

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"Попри всі випробування пронесли через роки любов до Росії. І це почуття ніхто не може знищити в нас. Ось чому старші покоління і молодь, яка народилася після трагедію розпаду Радянського Союзу, голосували за нашу єдність. За наше спільне майбутнє", – заявив Путін.

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Про що говорив диктатор

За словами президента окупантів, у 1991 році в Біловезькій Пущі ніхто не питав волю "рядових громадян", а представники тодішніх партійних еліт вирішили розвалити СРСР. Через це всі сусіди Росії залишилися "відірваними від батьківщини".

Це по живому розірвало й розчленувало нашу народну спільність, обернулося національною катастрофою. Як колись після революції кулуарно нарізали кордони союзних республік, так і останні керівники Радянського Союзу попри пряме волевиявлення більшості людей на референдумі 1991 року, розвалили нашу велику країну. Поставили народи перед фактом, – сказав вбивця.

Він зазначив, що тодішнє керівництво СРСР навіть не усвідомлювало свої дії і які наслідки це матиме. Як переконаний Путін, зараз це неважливо, бо минулого вже немає.

"Та і Росії сьогодні це не потрібно. Ми до цього не прагнемо. Проте немає нічого сильнішого за рішучість мільйонів людей, які за своєю культурою, вірою, традиціями, мові, вважають себе частиною Росії. Їхні предки впродовж століть жили в одній країні. Немає нічого сильнішого за рішучість цих людей повернутися до своєї справжньої історичної батьківщини", – сказав очільник Кремля.

Заговорив про "народ Донбасу"

Традиційно Путін заговорив про "8 лет" і сказав, що на Донбасі були обстріли та геноцид. Він заявив, що у Херсоні та Запоріжжі штучно вирощували ненависть до Росії.

"Під час референдумів київський режим погрожував розправою і смертю шкільним вчителям, жінкам з виборчих комісій. Залякував репресіями мільйони людей, які прийшли висловити свій біль, але незламний народ Донбасу, Запоріжжя та Херсону сказав своє слово", – продовжив робити божевільні заяви Путін.