Про це 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він наголосив, що главі Кремля просто нема чого говорити про Україну, з огляду на ситуацію на фронті.

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Про що говорив Путін

Піонтковський зазначив, що у своїй промові Путін уже не вдавався знову до ядерного шантажу. Хоч за кілька днів до того він погрожував ударом у випадку якихось дій ЗСУ щодо нових окупованих українських територій.

Взагалі дивовижна річ. Слова "Україна" він практично уникав. 99% промови він говорив про Захід,

– заявив російський публіцист.

За його словами, у безсилій злості Путін проявляв усі свої старечі комплекси щодо Заходу, а також усі ображання російського політичного класу за останні 500 років.

Про Україну він не насмілився розкрити рота. Тому що закрили котел під Лиманом. Фактично позбавлене логістики і постачання велике російське угруповання на правому березі Дніпра під Херсоном,

– сказав Піонтковський.

Адже, зауважив він, про Україну Путіну нема чого говорити. Глава Кремля лише шалено вимагав від Києва припинення вогню. І це відбувалося тоді, як російська армія опинилася в оточенні у двох місцях.

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Чому Путін посилає на фронт мільйон мобілізованих

Піонтковський звернув увагу, що в Георгіївському залі під час промови перебував якийсь донецький бандит, який заявляв, що всіх "нагнемо" та будемо грабувати.

Це звірине обличчя путінського "русского міра,

– зазначив публіцист.

Він також зауважив, що Путін нарешті пояснив, чому посилає зараз на вірну смерть мільйон "мобіків".

Єдина причина, яку він надав своєму улюбленому "піплу". Він сказав, що, якщо я не пошлю мільйон резервістів, то наші вороги прийдуть до нас і змусять нас називати батька і маму "родітєль" №1 і "родітєль" №2,

– сказав Піонтковський.

Тобто, наголосив публіцист, за цю маячню має померти "мільйон" мобіків. А про ядерну зброю глава Кремля уже не згадував. Росіяни зараз сподіваються лише на удари по критичних об'єктах інфраструктури України. Це є їхньою останньою картою.

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