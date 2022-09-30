Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що він хоче перемовин, на яких зможе окуповані українські території залишити за Москвою.
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За словами Фейгіна, це і є умовою для домовленостей, станом на зараз – це все, що йому потрібно.
Адже він розуміє, що наступ ЗСУ продовжується і перспектива втратити загарбане – цілком реальна, він фактично закликає припинити бойові дії,
– каєе правозахисник.
"Я гадаю, що в цій площині буде розвиватися і публічна стратегія Росії, вони закликатимуть Захід вплинути на Україну, аби ми пішли на перемир’я", – зазначає Фейгін.
Аналіз промови Путіна від правозахисника Марка Фейгіна: дивіться відео
Зрозуміло, що це все обман. "А вся інша частина промови Путіна – класична імперська, де він виправдовує себе і говорить всіляку нісенітницю, яка абсолютно недоречна", – резюмує Марк Фейгін.
Промова Владіміра Путіна 30 вересня – коротко про божевілля диктатора
- Російський диктатор Владімір Путін 30 вересня оголосив про рішення включити до складу Росії території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
- Під час свого виступу Путін вкотре почав переконувати, що Росія оберігає своїх громадян від "поганого впливу" Заходу. У промові російського диктатора також прозвучали гомофобні заяви, які він виправдовував поняттям "традиційних цінностей".
- Також очільник Кремля з ностальгією згадував про Радянський Союз, який він мріє відновити.