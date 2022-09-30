Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що він хоче перемовин, на яких зможе окуповані українські території залишити за Москвою.

Читайте також Путін зігнав мітинг у Москві на підтримку анексії: знову вирішив провести "урок з історії"

За словами Фейгіна, це і є умовою для домовленостей, станом на зараз – це все, що йому потрібно.

Адже він розуміє, що наступ ЗСУ продовжується і перспектива втратити загарбане – цілком реальна, він фактично закликає припинити бойові дії,

– каєе правозахисник.

"Я гадаю, що в цій площині буде розвиватися і публічна стратегія Росії, вони закликатимуть Захід вплинути на Україну, аби ми пішли на перемир’я", – зазначає Фейгін.

Аналіз промови Путіна від правозахисника Марка Фейгіна: дивіться відео

Зрозуміло, що це все обман. "А вся інша частина промови Путіна – класична імперська, де він виправдовує себе і говорить всіляку нісенітницю, яка абсолютно недоречна", – резюмує Марк Фейгін.

Промова Владіміра Путіна 30 вересня – коротко про божевілля диктатора