На так званий концерт на підтримку анексії окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей зігнали тисячі людей. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Путін знову провів "урок історії"

На шабаші в Москві виступили прихильники кремлівського режиму, такі як Нікалай Басков, Алєг Газманов, Юля Чічєріна тощо. Потім виступив і диктатор Владімір Путін, який знову вирішив проводити жалюгідний "урок історії". Очільник Кремля знову почав повторювати тези про те, що Україну нібито створили в СРСР, адже нібито саме "вожді" дали нашій державі ту територію, на якій ми зараз проживаємо.

Ба більше, диктатор відзначився ганебною заявою про те, що нібито в СРСР не давали вибору людям, де вони хочуть жити, але Росія буцімто такий вибір дала на тимчасово окупованих територіях, де за сфальсифікованими результатами псевдореферендуму, проведеного під дулами автоматів, люди обрали приєднання до Росії.

Потім Путін вирішив "підтримати" російських військових, які продовжують гинути в Україні та тих, кого в межах мобілізації без підготовки кидають на фронт. Диктатор змусив тих, кого зігнали на концерт, тричі кричати "Ура" окупантам. Насамкінець вождь окупантів вирішив запевнити, що за Росією нібито права і перемога.

Уривок з виступу Путіна на концерті в Москві: дивіться відео

У чому знову помилився Путін

Чергова заява Владіміра Путіна про "створення сучасної України" знову є проявом банального незнання історії або навмисного стирання певних фактів. Наприклад, Українська Народна Республіка, яка утворилася після розпаду Російської імперії, за територією була дещо більшою, ніж сучасна Україна, адже тоді в її складі були етнічні українські землі, які зараз належать сусіднім державам. Зокрема й Кубань. Та більшовики почали війну проти УНР, захопили її та втягнули в СРСР.

Те, що СРСР після підписання пакту Молотова – Ріббентропа поділив з нацистами Польщу й захопив Захід України, забрав в Угорщини Закарпаття, а в Румунії Буковину – факт. Однак радянська влада точно діяла не в інтересах українців, а для вдоволення власних імперських амбіцій. Сучасна Україна має багатовікову історію – від Київської Русі до Гетьманщини й Запорізької Січі й до УНР.

Єдине, що створив Ленін – СРСР, але і той розвалився.

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