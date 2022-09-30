Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что он хочет переговоров, на которых сможет оккупированные украинские территории оставить за Москвой.
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По словам Фейгина, это и есть условие для договоренностей, по состоянию на данный момент – это все, что ему нужно.
Ведь он понимает, что наступление ВСУ продолжается и перспектива потерять захваченное – вполне реальна, фактически призывает прекратить боевые действия,
– говорит правозащитник.
"Я думаю, что в этой плоскости будет развиваться и публичная стратегия России, они будут призывать Запад повлиять на Украину, чтобы мы пошли на перемирие", – отмечает Фейгин.
Анализ речи Путина от правозащитника Марка Фейгина: смотрите видео
Понятно, что все это обман. "А вся остальная часть речи Путина – классическая имперская, где он оправдывает себя и говорит всяческую чушь, которая совершенно неуместна", – резюмирует Марк Фейгин.
Речь Владимира Путина 30 сентября – коротко о безумии диктатора
- Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
- Во время своего выступления Путин в очередной раз начал убеждать, что Россия оберегает своих граждан от "плохого влияния" Запада. В речи российского диктатора также прозвучали гомофобные заявления, оправдываемые им понятием "традиционных ценностей".
- Также глава Кремля с ностальгией упоминал о Советском Союзе, который он мечтает восстановить.