Такое мнение 24 каналу высказал украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, президент России сначала принимает нелепые решения.

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А через некоторое время, столкнувшись с реальностью, начинает отступать.

"Путин отступает даже на своей территории"

В частности, по словам Давыдюка, российский диктатор угрожал Украине новыми атаками.

Однако сейчас он стал давать заднюю. Путин не только не пошел в атаку на новые города. Он пытается хотя бы закрепляться в отдельных селах, которые удалось захватить. Причем Путин отступает не только на нашей территории, но даже на своей территории,

– подчеркнул политолог.

Как отметил Давыдюк, лучше всего непоследовательность Путина демонстрирует изменение его позиции относительно так называемой "частичной" мобилизации в России.

"Сначала в российскую армию начали хватать всех подряд. А теперь уже он говорит, мол, некоторых мобилизованных вернут", – рассказал политолог.

"Россия – страна трусов и фашистов"

Эксперт напомнил, что россияне начали массово убегать от мобилизации за границу. Причем многие из этих людей поддерживали войну в Украине.

Это демонстрация того, какова Россия на самом деле. Это страна трусов и фашистов. Но они хотят, чтобы кто-то за них совершал преступления, а они смотрели на это по телевизору и получали надбавки к пенсии,

– сказал политолог.

Чего боится Путин

Давыдюк добавил, что из-за неспособности одержать победы на фронте и влиять на настроения в собственной стране у главы Кремля остается единственный аргумент.

Путин сейчас пытается шантажировать мир ядерным оружием, чтобы не показать, что король голый. У него начался большой внутренний кризис и он боится процессов, которые могут начаться в его стране,

– отметил политолог.

Стрим Юрия Гаврищака и Николая Давыдюка: смотрите полное видео

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