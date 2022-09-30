Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, на самом деле глава Кремля во время выступления меньше всего времени уделил теме войны в Украине и аннексии украинских территорий.

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"Фактически из всего выступления эти важные темы заняли менее 25% времени", – отметил политолог.

Путин сформулировал новые цели войны

Вигиринский отметил, что выступление Путина было обращением не к Украине, а скорее к странам Запада, в частности США.

Андрей Вигиринский Политолог Путин пытался сформировать для российской аудитории совсем другие цели войны в Украине. Они кардинально отличались от того, что он озвучивал в ночь на 24 февраля. Речь уже не шла о "денацификации" или "демилитаризации". Он фактически объявил "крестовый поход" против неолиберального мирового порядка.

По словам политолога, Путин значительно расширил масштабы миссии, которую он приписывает России.

"Русский диктатор говорит об "освободительной миссии" русского народа. То есть они собираются освобождать всех от неолиберального порядка и от влияния гегемона, которым россияне считают США", – отметил Вигиринский.

Самая большая боль российского диктатора

Путин хочет показать себя сильным мировым лидером. Однако, по словам политолога, главная проблема главы Кремля состоит в том, что он не понимает: ему нечего предложить миру.

Андрей Вигиринский Политолог У Путина есть боль, что он уже 20 лет возглавляет большую страну – и по территории, и по населению, и по природным ресурсам. Но его не воспринимают так, как он себя видит. Путин считает себя лидером страны-правопреемницы СССР, считавшегося центром силы в биполярном мире. Однако Россию никто не воспринимает как полюс силы.

Вигиринский добавил, что новая концепция войны, которую российский диктатор продвигает для внутренней аудитории России, обречена на фиаско.

Путин пытался приписать себе в союзники Китай

Глава Кремля также пытался изо всех сил продемонстрировать, что он не один в противостоянии с западным миром.

Путин хотел доказать, что у него есть как минимум один союзник – Китай, также выступающий против США. Однако на самом деле Китай не поддерживает союзнические намерения ни вербально, ни конкретными действиями.

– подчеркнул политолог.

Ультиматум Украине

Вигиринский также напомнил, что после объявления об аннексии 4 украинских областей Россия призвала Киев садиться за стол переговоров.

Путин выдвигает условия для украинской капитуляции. Можем ли мы сегодня капитулировать? Можем ли мы идти на переговоры? Это невозможно,

– сказал он.

Политолог добавил, что после поступков Путина не может быть никакой речи о каких-либо переговорах.

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