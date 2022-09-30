Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, насправді очільник Кремля під час виступу найменше часу приділив темі війни в Україні та анексії українських територій.

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"Фактично з усього виступу ці важливі теми зайняли менше ніж 25% часу", – зауважив політолог.

Путін сформулював нові цілі війни

Вігірінський зазначив, що виступ Путіна був зверненням не до України, а радше до країн Заходу, зокрема США.

Андрій Вігірінський Політолог Путін намагався сформувати для російської аудиторії вже зовсім інші цілі війни в Україні. Вони кардинально відрізнялися від того, що він озвучував в ніч на 24 лютого. Вже не йшлося про "денацифікацію" чи "демілітаризацію". Він фактично оголосив "хрестовий похід" проти неоліберального світового порядку.

За словами політолога, Путін значно розширив масштаби "місії", яку він приписує Росії.

"Російський диктатор говорить про "освободітєльную місію" російського народу. Тобто вони збираються звільняти всіх від неоліберального порядку та від впливу гегемона, яким росіяни вважають США", – зазначив Вігірінський.

Найбільший біль російського диктатора

Путін хоче показати себе як сильний світовий лідер. Однак, за словами політолога, головна проблема очільника Кремля полягає у тому, що він не розуміє: йому немає чого запропонувати світові.

Андрій Вігірінський Політолог У Путіна є біль, що він вже 20 років очолює велику країну – і за територією, і за населенням, і за природними ресурсами. Але його не сприймають так, як він себе бачить. Путін вважає себе лідером країни-правонаступниці СРСР, який вважався центром сили у біполярному світі. Однак Росію ніхто не сприймає як полюс сили.

Вігірінський додав, що нова концепція війни, яку російський диктатор просуває для внутрішньої аудиторії Росії, приречена на фіаско.

Путін намагався приписати собі в союзники Китай

Очільник Кремля також намагався з усіх сил продемонструвати, що він – не один у протистоянні з західним світом.

Путін хотів довести, що у нього є як мінімум один союзник – Китай, який також виступає проти США. Однак насправді Китай не підтримує союзницькі наміри ні вербально, ні конкретними діями,

– наголосив політолог.

Ультиматум Україні

Вігірінський також нагадав, що після оголошення про анексію 4 українських областей Росія закликала Київ сідати за стіл переговорів.

Путін ставить умови для української капітуляції. Чи можемо ми сьогодні капітулювати? Чи можемо ми йти на такі перемовини? Це неможливо,

– сказав він.

Політолог додав, що після вчинків Путіна не може бути жодної мови про якісь перемовини.

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