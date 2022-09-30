Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що кремлівський карлик під час свого виступу згадував "героїв", зокрема адмірала Ушакова. Це дуже цікавий набір і варто уявити шок тих людей, які це все слухали.

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"У цьому списку адмірал Ушаков, "Гіві", "Моторола", прокурор Луганської області і Єкатєріна ІІ. Всі ці люди в одному ряду", – каже Шейтельман.

Я думаю, що варто зробити нові купюри з цими персонажами,

– додає він.

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Божевілля Путіна щодо СРСР

Також, Михайло Шейтельман зазначив, що під час цієї промови був дивовижний парадокс – Путін сказав, що "наша з вами країна", а говорив він це про Радянський Союз і потім додав, що його вже не відновити.

Але політично, я розумію, чому він висловився саме так – бо, якщо він скаже, що потрібно відновити Радянський Союз, то моментально отримає ще декілька великих війн,

– переконаний політтехнолог.

"Але про Потьомкіна він не дарма згадав у промові, бо є такий вислів у росіян про "потьомкінські села". Це коли ти побудував лиш фасад і привозиш імператрицю, щоб показати, як все красиво", – додає Шейтельман.

На думку політтехнолога, саме так він і будує зараз росію – за методом Потьомкіна.