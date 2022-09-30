Пропагандистські ЗМІ теж трохи моніторять ситуацію на фронті, а не лише сліпо сповідують путінські наративи, а тому, таки час від часу мусять повідомляти народу правду. Наразі ця правда знову гірка для них – ЗСУ успішно наступають на Лиман. 24 канал з радістю зібрав панічні "аналізи" ситуації на цьому напрямку фронту.

Увага Тікають, що аж п’яти блищать: ЗСУ показали "тактичне перегрупування" окупантів біля Лимана

Російські війська в Лимані можуть бути оточені вже цієї ночі,

– пишуть російські пропагандисти.



Росіяни скаржаться, що ЗСУ взяли в оточення окупантів у Лимані / Фото телеграм-канали

Бідкання росіян базується на висновках їх же експертів

Російські військові телеграм-канали заповнені новинами про вкрай важку для російських військ ситуацію навколо Лимана.

Вони пишуть, що:

1. Українські війська зайшли до села Ставки, погрожуючи перерізати зв'язок Дробишеве (там ще росіяни тримають оборону – це село прикриває Лиман із півночі) з дорогою на Торське та Зарічне.

2. Українські війська наступають на Ямпіль (на схід від Лиману), а за деякими даними, вже туди зайшли.

3. Готуються наступати на Торське і Зарічне, щоб перерізати останню дорогу, яка пов'язує Лиман із тилом російських військ.

Кажуть, ЗСУ це спеціально

Усе так і є. Не визнавати очевидне – було б марно. Але ж ні, росіяни і тут мусять вигадати виправдання. Мовляв, усе це спеціально, щоб зіпсувати промову їх диктатора про приєднання окупованих територій.

Ну як, зіпсувати абсурдні заяви Путіна – це святе, звісно, але контрнаступ українські воїни почали заздалегідь.

ЗСУ почали наступ, намагаючись взяти в котел наші війська у Червоного Лимана, в ніч перед днем ​​оголошення про входження до Росії Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя. Схоже, що ворог намагається всіма силами здобути військову перемогу на тлі референдуму,

– писали російські канали.

Що відбувається біля Лиману

В американському Інституті з вивчення війни вважають, що саме з Лиману українські захисники почнуть звільнення Луганської області.

Українські захисники дійсно зайшли у Ямпіль, що на південний схід від Лимана. У мережі показали відео, на якому український військовий зазначив: "Ну що, котики, Ямпіль наш".

Водночас офіційного підтвердження про звільнення селища від військового керівництва України не було.

До теми – ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення угруповання Росії у Лимані: дивитись відео