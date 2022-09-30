Пропагандистские СМИ тоже немного мониторят ситуацию на фронте, а не только слепо исповедуют путинские нарративы, а потому время от времени должны сообщать народу правду. Пока эта правда снова горькая для них – ВСУ успешно наступают на Лиман.
Убегают, что аж пять блестят: ВСУ показали "тактическую перегруппировку" оккупантов возле Лимана
Российские войска в Лимане могут быть окружены уже этой ночью,
– пишут российские пропагандисты.
Россияне жалуются, что ВСУ взяли в окружение кафиров в Лимане / Фото телеграмм-каналы
Жалоб россиян базируется на выводах их же экспертов
Российские военные телеграмм-каналы заполнены новостями о крайне тяжелой для российских войск ситуации вокруг Лимана.
Они пишут, что:
1. Украинские войска зашли в село Ставки, угрожая перерезать связь Дробышево (там еще россияне держат оборону – это село прикрывает Лиман с севера) с дорогой на Торское и Заречное.
2. Украинские войска наступают на Ямполь (восточнее Лимана), а по некоторым данным, уже туда зашли.
3. Готовятся наступать на Торское и Заречное, чтобы перерезать последний путь, связывающий Лиман с тылом русских войск.
Говорят, ВСУ это специально
Всё так и есть. Не признавать очевидное – было бы бесполезно. Но нет, русские и здесь должны придумать оправдание. Мол, все это специально, чтобы испортить речь их диктатора о присоединении оккупированных территорий.
Ну как испортить абсурдные заявления Путина – это святое, конечно, но контрнаступление украинские воины начали заранее.
ВСУ начали наступление, пытаясь взять в котел наши войска у Красного Лимана, в ночь перед днем объявления о вхождении в Россию Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Похоже, что враг пытается всеми силами одержать военную победу на фоне референдума.
– писали российские каналы.
Что происходит возле Лимана
- В американском Институте по изучению войны считают, что именно с Лимана украинские защитники начнут освобождение Луганской области.
- Украинские защитники действительно зашли в Ямполь, что юго-восточнее Лимана. В сети показали видео, на котором украинский военный отметил: "Ну что, котики, Ямполь наш".
- В то же время, официального подтверждения об освобождении поселка от военного руководства Украины не было.