Президент Росії відзначився гомофобними твердженнями під час прямого ефіру свого "тріумфу". Також він наголосив, що країни Заходу "спотворюють віру та традиційні цінності", пише 24 канал.

Читайте також Путін у своєму виступі шокував "героями" та ледь не нарвався на нові війни, – Шейтельман

Вдовблюють в голову, що крім "жінки" та "чоловіка" є ще якісь гендери: Путін про НАТО

Улюблений наратив пропаганди Кремля – "у всьому винен Захід". Під час свого виступу, Путін вкотре почав переконувати, що Росія оберігає своїх громадян від "поганого впливу" НАТО.

Хіба ми хочемо, щоб у нас тут, в Росії, замість "мами" і "тата" був "Батько №1", "Батько №2", "Батько №3"? Взагалі з глузду з'їхали,

– намагається залякати Путін своїх громадян.

Впродовж свого монологу диктатор виправдовував гомофобію поняттям "традиційних цінностей". Ідеї того, що існує більше, ніж 2 гендери, деякі люди не вірять у Бога, а стосунки можуть бути не лише у гетеросексуалів – взагалі приводять Путіна до істерії.

Керівник країни-агресорки вважає, що НАТО з початкових класів школи нав'язує дітям "збочення", які ведуть до деградації та вимирання. Він запевняє, що ненормально "вдовблювати" в голови людям, що крім "жінки" та "чоловіка" існують ще якісь гендери.

Путін використовує примітивну маніпуляцію: "Ви ж не хочете, щоб у Росії так було", – ставить питання, яке вже містить "правильну" відповідь. Він переконує, що "Росія – хороша", а "Захід – поганий", а наприкінці заспокоює, що захистить і підтримає.

У нас інше – своє майбутнє,

– каже Владімір Путін.

Зверніть увагу Путін хоче завершити війну до 15 листопада, – Жданов розкрив ідеї Кремля

Виступ Путіна щодо анексії територій: коротко про головне

Путін звернувся до росіян із новиною про "приєднання" Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей до складу Росії. Диктатор переконаний, що відтепер жителі тимчасово окупованих областей України – "громадяни Росії назавжди".

У своєму нападі на Україну глава Росії каже винити Захід. За його словами, Україну треба рятувати не від Росії, яка чинить терор і свавілля, а НАТО.

Путін вважає, що газопроводи "Північного потоку" підірвали "англосакси". Також додає, що Штати "фактично окупували Німеччину, Корею та Японію".

До теми – Ядерна авантюра стане кінцем для Путіна: дивіться відео