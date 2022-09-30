Таку думку військовий експерт висловив 24 каналу. За його словами, очільнику Кремля поставили умовний дедлайн щодо війни в Україні.
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Коли Путін хоче закінчити війну
Сталося це в середині вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
"Лідери Індії і Китаю сказали Путіну, що він почав війну не в той час і не в тому місці та порекомендували завершити її якомога швидше. Він відповів на це, що й сам цього хоче", – зазначив Жданов.
За його словами, 15 листопада на Балі буде відбуватися саміт G-20.
Ймовірно, до цієї дати – 15 листопада – Путін хотів закінчити основну фазу війни та почати перемовини з Україною. Очільник Кремля міг би вважати початок переговорів своєю перемогою. Також він міг би стверджувати, що це шлях до завершення війни,
– сказав військовий експерт.
Як змінилася позиція Росії щодо переговорів
Однак, на думку Жданова, умови гри змінює те, що Росія оголосила про анексію окупованих територій України.
Як зазначало військово-політичне керівництво України, після такої заяви ні про які перемовини вже не буде й мови. У Росії єдиний шлях – військова поразка,
– наголосив військовий експерт.
За словами Жданова, з незаконним рішенням про "приєднання" українських територій до Росії змінюється і риторика Кремля. Там вже кажуть, що наразі не бачать перспектив закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом.
"На сьогодні для внутрішнього споживача в Росії достатньо оголосити про анексію чотирьох областей України. Навіщо їм тоді перемовини? Вони будуть обороняти чи "звільняти" ці території, як вони кажуть", – сказав військовий експерт.
Навіщо Путіну анексія окупованих територій
Він додав, що анексія українських територій – це своєрідне "виправдання" Путіна перед росіянами й спроба показати, що Росія хоч чогось досягла за майже 8 місяців бойових дій.
Щоправда, чомусь мало хто в Росії запитує, чому була потрібна мобілізація і куди поділася регулярна армія, яка заходила в Україну в лютому,
– додав Жданов.
Олег Жданов розповів, коли Путін хоче закінчити війну: дивіться відео
Війна Росії в Україні: останні новини
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