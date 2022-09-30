Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він переконаний, що Росію ослаблять і вона більше не становитиме загрози.

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Чи почне Росія нову війну за кілька років

Піонтковський нагадав, що міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва у квітні заявив про три цілі – перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності та ослаблення Росії до такої міри, щоб вона не змогла повторити агресію.

Адже вже зараз підготовлена так звана київська декларація про гарантії безпеки. Вона фактично про прийняття України в НАТО,

– сказав російський публіцист.

Тобто, пояснив він, коли ЗСУ вже виженуть російську армію за територію України, жодних перешкод для вступу України в НАТО не буде.

До того ж, зауважив публіцист, тоді вже буде зовсім інша система безпеки в світі. Адже після кожної світової війни, а саме це ми зараз переживаємо, держави-переможниці створюють нову систему безпеки. А після цієї війни державами-переможницями будуть Україна, Великобританія і США.

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"Росія буде скута міцністю НАТО"

Піонтковський вважає, що не варто перебільшувати масштаб імперських ідей "русского міра". Адже Радянський Союз розпався доволі мирно. Тобто не було у російського народу глибинного імперського замаху, його штучно висмоктали з телевізійної пробірки за останні 20 років.

Набагато більший нацистський рух був у гітлерівській Німеччині. І її денацифікація зайняла життя цілого покоління,

– заявив він.

На думку російського публіциста, щось подібне набагато швидше відбудеться в Російській Федерації.

Росія буде скута міцністю НАТО. Провідним членом цієї організації стане Україна, яка, власне, одна й виконала ту роль, до якої НАТО 70 років готувалося,

– сказав Піонтковський.

Тому, резюмував він, Росія тоді не становитиме загрози. До того ж буде нова міжнародна організація, яка ухвалюватиме відповідні рішення.

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