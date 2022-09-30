Про це 24 каналу сказав міжнародний оглядач, російський опозиційний журналіст Іван Яковина. Він зауважив, що найголовніше не наявність у когось війська, а відсутність у глави Кремля легітимності.

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За якої умови можуть спробувати скинути Путіна

Яковина зазначив, що російська армія вже зазнала серйозної поразки в Харківській області. А зараз, наприклад, все йде до того, що окупаційні війська будуть оточені в Лимані.

Буде три – чотири таких великих поразки, підряд бажано, то легітимність Владіміра Путіна як військового лідера, а саме такий тип легітимності він зараз собі обрав, опуститься нижче за плінтус",

– сказав російський опозиційний журналіст.

Відповідно, пояснив він, Путін перестане бути в очах своїх власних міньйонів і клевретів гідним виконання його наказів. Тобто глава Кремля просто втратить легітимність як лідер. Тоді, можливо, будуть якісь змови та спроби його повалити.

Він додав, що це необов'язково мають бути якісь добре озброєні особи, а може бути абсолютно будь-хто. Тому найголовніше не наявність якихось збройних сил, а відсутність у Путіна легітимності.

За якої умови Путіна можуть спробувати скинути: дивіться відео

Російська пропаганда є дуже потужною

Яковина зауважив, що багато людей у Російській Федерації досі вірять, що Владімір Путін є хорошим командиром.

Тому що російська пропаганда – це страшної сили "машина". Вона мізки людини подрібнює буквально за кілька годин,

– пояснив міжнародний оглядач.

За його словами, якщо ж піддавати її впливу людину місяцями, то результат буде дуже сумним. Тому дуже багато росіян вважають, що війна йде чудово й Росія перемагає. Це дивно звучить, але саме так і є.

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