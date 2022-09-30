Речник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що не варто поспішати говорити про перемоги навіть коли з'являються відео з деокупованих населених пунктів.

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"Прапор ЗСУ можуть занести та встановити, вони діляться радісними відео, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше. Коли буде проведено всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога", – сказав речник.

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Взяли під вогневий контроль

Як зазначив Череватий, на Лиманському напрямку захисники оточують російське угруповання. Він не розповів деталей, оскільки операція все ще триває.

Операція саме по оточенню цього угрупування. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника по яких він доставляє боєприпаси та живу силу, – заявив Череватий.

Він додав, що операція з оточення окупантів наразі на етапі завершення, хоч біля Лиману ворог зміг укріпитися.

"Якщо його під Харковом "зламали" й він побіг, то біля Лиману противник більш укріплений і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний Штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки", – пояснив речник.

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Реакція окупантів

На дії українських захисників відреагував очільник окупаційної влади Деніс Пушилін. Він сказав, що Лиман на Донеччині у напівкільці.

Окупант переконує, що дорогу від Сватового контролює росармія, але вона потерпає від обстрілів. Крім цього, за словами Пушиліна, росіяни вже не контролюють повністю Ямпіль та Дробишеве.