Мишоловка клацнула
Судячи з карт оперативної обстановки російського каналу "Рибар" (канал російської пропаганди), ЗСУ домоглися повного оточення угруповання 20-ї армії, яка зосередила всі сили для оборони міста Лиман та селища Ямпіль.
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Російське керівництво намагалося утримати за будь-яку ціну два важливих міста Донецької області – Лиман та Ямпіль. Причини, очевидно, політичні. Однак зупинити наступ ЗСУ росіянам не вдалося.
Українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточених – Кремінна – Лиман. І тепер постачання російського угруповання перерізане. Розгром росіян у "котлі" став неминучим, питання лише у його масштабах. І дуже символічно, що це стало очевидним саме в той день, коли Росія збирається приєднувати Донбас. Путін збирається на словах приєднати те, що він не спроможний утримати силою зброї.
Останній раз у "котел" радянська / російська армія потрапляла у квітні 1945 року під час німецького контрудару під Бауценом.
Російські пропагандисти самі поширюють карту оточення своїх угруповань під Лиманом / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова
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Шанс на помсту
Під час війни, починаючи з 2014-го року, і у 2022-му також, українські частини неодноразово потрапляли в оперативне оточення, а одного разу потрапили в "котел" під Іловайськом. Тоді оточили приблизно 1300 українських воїнів, під час прориву із "котла" за один день загинуло 270 наших воїнів.
Визначні успіхи ЗСУ дивують, тому що ЗС РФ як і раніше кратно перевершують нашу армію в артилерії, авіації, бронетехніці, боєприпасах. Щоб добити ворога і не дозволити вискочити з пастки, треба ще зробити багато зусиль. Великих втрат у техніці та озброєнні росіянам вже не уникнути, але важливо не дати вискочити з "котла" оточенням.
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Чому окупанти приречені
У Росії немає військ, рівних українським захисникам "Азовсталі" та морпіхам, вони не здатні довго оборонятися в оточенні, тому росіяни найближчим часом здійснять спроби втекти, покинувши озброєння та підрозділи прикриття, як втекли раніше з Балаклії та Ізюма.
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