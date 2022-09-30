Мишоловка клацнула

Судячи з карт оперативної обстановки російського каналу "Рибар" (канал російської пропаганди), ЗСУ домоглися повного оточення угруповання 20-ї армії, яка зосередила всі сили для оборони міста Лиман та селища Ямпіль.

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Російське керівництво намагалося утримати за будь-яку ціну два важливих міста Донецької області – Лиман та Ямпіль. Причини, очевидно, політичні. Однак зупинити наступ ЗСУ росіянам не вдалося.

Українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточених – Кремінна – Лиман. І тепер постачання російського угруповання перерізане. Розгром росіян у "котлі" став неминучим, питання лише у його масштабах. І дуже символічно, що це стало очевидним саме в той день, коли Росія збирається приєднувати Донбас. Путін збирається на словах приєднати те, що він не спроможний утримати силою зброї.

Останній раз у "котел" радянська / російська армія потрапляла у квітні 1945 року під час німецького контрудару під Бауценом.



Російські пропагандисти самі поширюють карту оточення своїх угруповань під Лиманом / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

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Шанс на помсту

Під час війни, починаючи з 2014-го року, і у 2022-му також, українські частини неодноразово потрапляли в оперативне оточення, а одного разу потрапили в "котел" під Іловайськом. Тоді оточили приблизно 1300 українських воїнів, під час прориву із "котла" за один день загинуло 270 наших воїнів.

Тепер українці мають шанс помститися. Водночас слід зазначити, що підстав заздалегідь святкувати перемогу немає – ми отримали історичний шанс за війну покарати ворога, але цей шанс ще належить реалізувати.

Визначні успіхи ЗСУ дивують, тому що ЗС РФ як і раніше кратно перевершують нашу армію в артилерії, авіації, бронетехніці, боєприпасах. Щоб добити ворога і не дозволити вискочити з пастки, треба ще зробити багато зусиль. Великих втрат у техніці та озброєнні росіянам вже не уникнути, але важливо не дати вискочити з "котла" оточенням.

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Чому окупанти приречені

Повна ліквідація оточеного угруповання, крім інформаційно-політичного ефекту, призведе до дірки в російському фронті й унеможливить тривале утримання окупантами кордону Сватове – Кремінна.

У Росії немає військ, рівних українським захисникам "Азовсталі" та морпіхам, вони не здатні довго оборонятися в оточенні, тому росіяни найближчим часом здійснять спроби втекти, покинувши озброєння та підрозділи прикриття, як втекли раніше з Балаклії та Ізюма.

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