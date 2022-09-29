Бум ухилянтів

Крім того, МВС країни має намір змінити процедуру видачі документів про тимчасове чи постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства.

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Тим часом Грузія, яка 14 років тому постраждала від російської військової інтервенції, відкрила кордон для проходу своїх же окупантів, які зараз утікають від мобілізації на російсько-українську війну.

Ну а російські прикордонники почали відмовляти росіянам у виїзді за кордон, щоб зупинити масову втечу тих, хто ще вчора тішився війною в Україні, спостерігаючи за нею через екран телевізора.

"Русскій мір" несе проблеми

Безумовно, біженці з країни-окупанта вже стали джерелом дестабілізації ситуації в країнах Закавказзя та Центральної Азії. Адже більшість із них не знають і навіть не бажають знати місцевих мов, звичаїв та устрою. На додачу до всього, вони часто виявляють агресію і не мають навіть найменшого плану життя в чужій країні.

На тлі всього цього у місцях масового "паломництва" росіян стрімко підскочили ціни на оренду житла, і це одразу відчули на собі місцеві жителі, особливо студенти. Ще одна проблема, яку привезли з собою утікачі від мобілізації – це висока конкуренція на ринку праці, яка може спровокувати бум безробіття серед місцевого населення. Крім того, небезпечним бонусом "русского міра" на виїзді є міжнаціональні зіткнення та стрибок злочинності.

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Окупанти – не біженці

Не варто забувати і про ще такий важливий чинник: незважаючи на те, що росіяни втікають від мобілізації, вони поширюватимуть імперську ідеологію "русского міра" та символіку "Z", яка означає підтримку військових дій в Україні.

Тож для всіх країн, які зараз приймають росіян, аткуальна єдина аксіома: росіяни тікають не від військових дій, а від мобілізації, їх не слід вважати біженцями. росіяни, які намагаються ухилятися від мобілізації, мають не втікати з росії, а намагатися протистояти російській владі, яка тягне країну до прірви.

Розвал ОДКБ очевидний. Ніхто не воюватиме за росію проти України з країн-членів ОДКБ. Навіть росіяни не хочуть воювати за росію.

За даними Міністерства праці Казахстану, станом на 26 вересня з початку цього року з росії до Казахстану вже в'їхали понад 260 тисяч осіб. Для порівняння – у 2019 році до Казахстану з рф прибули 30 тисяч осіб, у 2020 році – 33 тисячі, а в 2021 році – майже 32 тисячі.

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