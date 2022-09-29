Про це в інтерв'ю для 24 каналу сказав психолог Валентин Кім. За його словами, російський громадянин – асуб'єктивний.

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"Росіяни – об'єкт стосунків. Це застаріла домовленість між народом і владою. Це все на рівні морально-етичних стосунків. Якщо ти між свободою і ковбасою вибираєш ковбасу, то в тебе не буде ні одного, ні іншого. Колись росіяни віддали свою свободу, а зараз у них немає власної безпеки", – зазначив Кім.

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Що вплинуло на росіян

Психолог розповів, що росіяни мусять тікати з власної країни, проходити через тортури на кордонах, які для них настільки травматичні. Через це пройшла велика кількість українців, яка дійсно тікала від війни. Проте, як наголосив Кім, в самих представників окупантів нічого не стріляє і нічого на голову не падає. Попри це росіяни відчувають приниження, але обирають такий шлях, а не протести та можливість консолідуватися.

Чому так відбувається? Це відсутність культури спротиву, величезний рівень недовіри один до одного, відсутність розвинутої системи громадянських об'єднань, які мають розв'язувати хоч якісь питання, – говорить Кім.

Він пояснив, що в росіян не має досвіду самоврядування. Натомість вони мають дуже жорстку централізацію влади. Крім цього, впливає структура устрою росії – географічна, політична, економічна. Там не розвиваються галузі, які потребують інтелектуального продукту.

"Все це складається і до цього додаються імперські традиції, які не подолали у 1990 роки. Україна попри те, що роками зберігала радянщину, яка нам коштує зараз величезної крові, змогла цього позбуватися. У нас відкривали архіви кдб, запровадили декомунізацію. Росіяни навпаки намагаються легалізувати найбільших катів", – розповів Кім.