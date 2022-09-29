Знайомий почерк

Тільки росії – щоб не дати Європі пройти зиму без ускладнень. І, звісно, понизити градус негативної реакції на комедію у вигляді фейкових "референдумів".

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Якщо це буде доведено, то такі диверсії можна і потрібно вважати актом агресії проти НАТО та країн-членів Альянсу. Зі всіма наслідками, що витікають з цього, та із задіянням статті 5 Договору про НАТО – щодо колективної безпеки.

Цілком можливо, що ми стоїмо перед виром геополітичної м'ясорубки, що змінить світ.

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Що відомо про загадкові вибухи на "Північних потоках"

У ніч проти 26 вересня на трьох із чотирьох ниток газогонів "Північний потік" та "Північний потік-2" виявили пробоїни, через які у море почали виходити величезні об'єми газу.

Інцидент трапився поблизу острова Бронхольм, у територіальних водах Данії.

У ЄС заявили, що масштабна аварія не могла бути випадковістю.

Як одна з імовірних версій вибухів називається цілеспрямована атака з боку самої ж росії за допомогою підводних безпілотників.

Показово, що після інциденту російський "Газпром" заговорив, що невдовзі може припинити постачання газу до Європи і через українську трубу.

Актуальне – хто причетний до нового витоку на "Північному потоці-2": дивіться відео