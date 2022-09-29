Знакомый почерк

Только россии – чтобы не дать Европе пройти зиму без осложнений. И, конечно, снизить градус негативной реакции на комедию в виде фейковых "референдумов".

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Если это будет доказано, то такие диверсии можно и следует считать актом агрессии против НАТО и стран-членов Альянса. Со всеми вытекающими из этого последствиями и задействованием статьи 5 Договора о НАТО – относительно коллективной безопасности.

Вполне возможно, что мы стоим перед воронкой геополитической мясорубки, которая изменит мир.

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Что известно о загадочных взрывах на "Северных потоках"

В ночь на 26 сентября на трех из четырех веток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обнаружили пробоины, через которые в море начали выходить огромные объемы газа.

Инцидент произошел вблизи острова Бронхольм в территориальных водах Дании.

В ЕС заявили, что масштабная авария не могла стать случайностью.

Одной из вероятных версий взрывов называют целенаправленную атаку со стороны самой россии с помощью подводных беспилотников.

Примечательно, что после инцидента российский "Газпром" заговорил, что вскоре может прекратить поставки газа в Европу и через украинскую трубу.

Актуальное – кто причастен к новой утечке на "Северном потоке-2": смотрите видео