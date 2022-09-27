Бастион наказания россии

Дорогие коллеги напомнили о моем коварном плане отпраздновать окончательную кончину "Северного потока – 2" в курортном городке Ренне на острове Борнхольм. В многолетнем праздном сражении этот бастион держался до последнего, что дало нам время довести до результата работу над американскими санкциями.

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Празднование предполагалось с участием всех причастных. Не Щекавица, конечно, но еще вопрос, кто большую толпу насобирает.

Самоликвидация всем на зло

Я не верю в боевых дельфинов с одесской пропиской, обошедших Европу, чтобы приблизить финал кремлевской трубы. Или с какой-нибудь другой пропиской. Я больше верю в "я сейчас покончу с собой, и вы все пожалеете".

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Это не финал, еще будет. При желании россияне проблему пофиксят. Но уже даже немцы понимают, что незаменимость "Газпрома" сильно преувеличена. Как и польза от сотрудничества с россией. И что заменять ее может быть не столь больно, как им когда-то казалось.

А на Борнхольме прекрасные виды. Лучше только на том месте, где лежит затопленная "Москва".

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